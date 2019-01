V Česku chybí důležitý lék na srdce, výpadky má zarazit novela

Do Česka míří další várka chybějícího léku na srdce Digoxin. Ten je v Česku pro pacienty nedostupný od 10. prosince. První várku - šest tisíc balení - už některé lékárny dostaly minulý týden. To ale nestačilo a na řadu pacientů se vůbec nedostalo. Během týdne by do Česka mělo dorazit dalších deset tisíc balení. Lékárny a pacienty ale trápí nedostatek i dalších léků. Šest tisíc balíčků léku Digoxin - podle České lékárenské komory na něj dosáhla jen čtvrtina prodejen. Třeba lékárna v pražské Spálené ulici dostala jen dvě balení. "Digoxin v současné době opět není. Není ani na distribuci. Je smutný, že to opravdu nejde ničím nahradit, ničím zaměnit," uvedla lékárnice Hana Chudobová. Státní ústav pro kontrolu léčiv povolil přivézt ze Slovenska dalších 10 200 balení. Dnes jsme povolili dovoz dalch 10 200 balen lku Digoxin, opt ze Slovenska. S vrobcem spolenost Zentiva jsme neustle v intenzivnm kontaktu. — SKL (@SUKLcz) 7. ledna 2019 K výpadku nedostupného léku na srdce by prý už nemělo dojít. Firma, která lék vyrábí a dodává, v úterý ústav ujistila o dostatečném zásobování.

"Nastínila nám plán výroby a dodávek na celý rok 2019. Ten plán podle průměrných spotřeb za uplynulý rok je naprosto dostatečný. A samozřejmě, že jsme diskutovali i nějaké možné záložní varianty, pokud by došlo k nějakým zádrhelům," řekla Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Digoxin v Česku používá na 350 tisíc pacientů. Například v září bylo vydáno 40 tisíc balení. Pacienty ale dlouhodobě trápí nedostatek dalších léků. Lékárny některé vyrábějí samy.

"Například už dlouhodobě chybí Rektodat. Je to lék, který se používá při akutním záchvatu laryngitidy u malých dětí," vysvětlila Michaela Bažantová, mluvčí České lékárnické komory.

Dodávky léků by měla zlepšit novela zákona o léčivech, která počítá se zavedením takzvaného emergentního systému. "I když distributor nebude mít na svém skladě lék, tak bude mít lékárna právo obrátit se přímo na výrobce toho léku. Ten bude mít povinnost, že do dvou pracovních dnů se ten lék dostane do jakékoliv lékárny v České republice tak, aby se dostal k pacientům," řekl Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví.

Lékárnická komora považuje zavedení systému za zbytečné. Prý by stačilo, kdyby úřad častěji využíval zákaz vývozu léků z Česka do zahraničí.

