Jehněčí Tajine se sušeným ovocem a kuskusem

Na marockou specialitu budete potřebovat hrnec vhodný do trouby, tzv. casserol nebo, pokud máte, přímo marocký tajine.



Ingredience: 500g očištěné jehněčí plece, 50ml olivového oleje, 3 stroužky česneku, 1 střední cibule, špetka šafránu cca 1g, sůl, černý pepř, 0.5 lžičky mleté skořice, 0.5 lžičky papriky, 0.5 lžičky kajenskeho pepře, 0.5 lžičky mletého římského pepře, 0.5 lžičky sušeného zázvoru, 0.5 lžičky turmericu, 1 lžíce hnědého cukru, 400ml kuřecího vývaru, 120g sušených švestek nebo datlí, 80g zlatých rozinek, hrst čerstvého koriandru, 50g orestovaných mandlových plátků.



Postup: Maso nakrájíme na kostky o velikosti asi 5x5cm. V hrnci Casserol rozehřejeme olej, přidáme nakrájenou cibuli a česnek. Přidáme maso a opékáme asi 5 minut. Přidáme šafrán, sůl, pepř, skořici, kmín, kajenský pepř a cukr. Opékáme a poté zalijeme vývarem. Přikryjeme a dáme do trouby. Pečeme 45 minut při teplotě 180 stupňů. Poté vyndáme z trouby, přidáme švestky, rozinky a dáme zpět do trouby. Dusíme do měkka. Před servírováním posypeme čerstvým koriandrem a opečenými mandlemi.

Příprava kuskusu: 150g kuskusu, 150ml osoleného kuřecího vývaru 30ml olivového oleje, hrst na jemno nasekané čerstvé petržele, citronová šťáva a kůra. Cous cous promícháme s olejem. Zalijeme osoleným vařícím vývarem, přikryjeme pokličkou a zabalíme do utěrky. Necháme nabobtnat. Dochutíme trochou citronové šťávy a kůry.



Pokud vás lákají i další cizokrajné recepty, pak sledujte pořad Atlas chutí na Stream.cz, kterým vás provede přímo Marek Fichtner, společně s herečkou Ha Thanh Špetlíkovou.

Marek Fichtner Marek Fichtner je šéfkuchařem pražské restaurace Augustine a po boku herečky, podnikatelky a majitelky dvou kaváren Ha Thanh Špetlíkové stojí za pořadem Atlas chutí, který diváci mohou sledovat na Stream.cz. Je známý mimo jiné z kulinářské televizní show, ve které se podílel na hledání těch největších talentů mezi amatérskými kuchaři. Více informací na: www.stream.cz/porady/atlas-chuti

