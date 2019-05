Co snídají Mexičané nebo Australané? Velké porce hned ráno

Zatímco v Čechách je to asi nejčastěji namazaný chléb, rohlík se šunkou nebo vajíčka, jinde ve světě mají ráno úplně jiné zvyklosti. Jistě se však lidé z různých koutů světa shodnou, že snídaně je důležitá a má vliv na to, jak se pak bude člověk cítit po celý den. Co tedy snídají v zemích od Asie po Latinskou Ameriku a ještě dál?

V evropských zemích se to zase tolik neliší. Ve Francii, Španělsku i Itálii si dáte po probuzení nějaké pečivo, croissant nebo sladkou briošku a nejspíš také kávu. Třeba v Koreji je však snídaně stejně velkou společenskou událostí, jako je u nás třeba večeře. Jiné země jako například Čína jsou tak velké, že se typ snídaně dokonce liší region od regionu, přestože nikdo tam nepohrdne teplým sójovým mlékem a horkou polévkou či typickými smaženými tyčinkami.

V Indii se to opět liší v závislosti na tom, jestli jste na jihu nebo na severu, nejčastěji ale dostanete velký tác, na kterém jsou odděleny jednotlivé mystičky. V nich se nacházejí různé sladké omáčky nebo dipy, do kterých namáčíte indický chléb zvaný roti (při pohledu na něj by vám tento pokrm nepřišel ani jako chléb, ale spíš jako placka) nebo rýžové koláčky idli.

Tradiční japonská snídaně zahrnuje zdravou polévku jménem miso s houbami, masem a mimo jiné někdy také ředkvičkami. Jinak ale dostanete také rýži a proteinovou bombu díky rybám a tlusté japonské omeletě tamagoyaki.

Polévka k snídani je oblíbená také v Brazílii. Jde však o úplně odlišný typ, jmenuje se Feijoada. Tamní lidé do polévky přidávají fazole a různé druhy masa, a tak je velmi vydatná. Opět se však použité suroviny liší podle toho, v jaké části Brazílie se zrovna nacházíte. Když ale není čas, tak si i Brazilci dají jen chléb, šunku a sýr. A samozřejmě kafe.

V jiné latinskoamerické zemi, Kolumbii, lidé skoro při každé příležitosti jedí arepu, tedy i k snídani. Jde o specifický typ jídlaz kukuřičné mouky, jehož konzistence je dost hustá, a tak spolehlivě zasytí na dlouhou dobu dopředu. Je sladký a může se podávat s džemem, vejcem nebo také masem.

Také v Mexiku si buď dáte jako lehčí snídani sladké rohlíčky nebo o dost sytější variantu, a to chilaquiles a huevos rancheros. V podstatě se jedná o smažené tortily ve tvaru malých trojúhelníčků podávané s orestovanou zeleninou a volským vokem. Někdy se k dochucení používá také avokádo. Tato směs mimo jiné velmi pomáhá na kocovinu.

Na Kubě by vám po probuzení naservírovali tostadu. Jde o pogrilovaný máslový chléb, něco podobného jako je tortila. Na tostadu se může dát ještě různá zelenina nebo jiné přísady. Někdy si chléb kubánci namáčejí podobně jako Francouzi do kávy

Naši protinožci, tedy Australané, si po vzoru Angličanů dopřávají anglickou snídani, to znamená vejce, klobásy, slaninu, žampiony a klidně ještě nějakou další přílohu. Charakteristická je pro ně také takzvaná Vegemite, hnědá australská pomazánka. Ta se maže na sušenky nebo tousty a měla by chutnat slaně až hořce. Kromě toho jedí Australané také hodně ovoce, a to i k snídani.

