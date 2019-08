Kuře na plechovce od piva

Léto přímo vyzývá k zahradnímu grilování a k posezení k přáteli. Aby byl výsledek vynikající, musí být kvalitní nejen ingredience, ale i recepty. Ty nejlepší pocházejí z Mekky grilování – z USA, konkrétně z Kentucky, odkud je přivezl Kraig Casebier, majitel kadeřnického salónu s příznačným názvem – American Barber in Prague. Nyní je představuje nám, v pořadu BBQ Saloon.



Budeme potřebovat:

celé kuře



olej



koření (smícháme sladkou papriku, kajenský pepř, mletý kmín)



pivo v plechovce



chilli omáčka



povolené máslo

Na zeleninovou přílohu:

cibule



rajče



kukuřice

Vezmeme si hlubší pekáč a položíme do něj celé kuře. V pekáči ho olejem celé natřeme. Po té ho důkladně okořeníme kořenící směsí. Otevřeme plechovku s pivem a přibližně polovinu piva vylijeme (nebo vypijeme). Do plechovky potom přidáme chilli omáčku a trochu kořenící směsi a důkladně protřepeme. Kuře potom nasadíme zadním otvorem na plechovku.

Mezitím si rozpálíme gril a na něj si připravíme pánev. Kuře na plechovce přendáme na pánev (aby bylo na stojato), tím pádem nám veškerý výpek z kuřete steče do pánve. Potom si vezmeme misku, do které dáme povolené máslo a přidáme do něj chilli omáčku. Důkladně promícháme a vznikne nám nátěr na kuře, kterým kuře potíráme po celou dobu. Kuře se na grilu dělá přibližně jednu hodinu při 170C. Že je kuře hotové poznáme i tak, že když zatáhneme za křídlo, tak se nám samo odtrhává. Nakonec vyndáme kuře, sundáme ho z plechovky a máme téměř hotovo.

Nakrájíme si cibuli a rajčata na jemno. Přihodíme je na pánev, kde máme výpek z kuřete a orestujeme. Poté přidáme kukuřici, chvíli povaříme a máme hotovou zeleninovou přílohu ke kuřeti. Můžeme podávat.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Recepty na víkend