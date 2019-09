Pikantní kuřecí křídla s čerstvým salátkem

Absolutní BBQ klasika jsou kuřecí křídla. Zkuste typický recept, o který se s námi podělil americký barber Kraig Casebier, známý mimo jiné ze show BBQ Saloon.

Ingredience: 1,5 kg kuřecích křídel, marináda, 250 ml pálivé omáčky (jemně pálivé), 100 ml podmáslí, sušený česnek, 1 dcl balsamico, 1dcl olivový olej, sůl, pepř.

Výběr listových salátů: rukola, polníček, mangold, salát listový červený



Z křídel za posledním kloubem odkrojíme špičky bez masa a zbylou část rozdělíme v prostředním kloubu napůl. Vezmeme si suroviny na marinádu a připravíme si zavírací igelitový sáček. Do něj nalijeme pálivou omáčku, podmáslí a přisypeme sušený česnek. Přidáme dovnitř kuřecí křídla a necháme odpočnout alespoň dvě hodiny. Rozpálíme si gril, přibližně na 150C, křídla grilujeme a otáčíme, dokud se na nich neudělá krásná kůrčička.

Čerstvý salátek: První si připravíme dresink. Do hluboké mísy nalijeme balsamico. Poté se vezmeme metličku a pomalu přiléváme olivový olej za neustálého míchání. Opepříme, osolíme a odložíme do lednice. Salát do dresinku přidáváme až těsně před servírováním.



