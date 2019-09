Vepřová žebra ve višňovo-bourbonové marinádě s domácími fazolkami

Vepřová žebírka na grilu se hodí pro každou příležitost. Vyzkoušejte je v kombinaci s domácími fazolkami, spolu s dalšími tipy a recepty na grilování je najdete v BBQ Saloonu Kraiga Casebiera, amerického barbera a Zdeňka Marcína, na Televizeseznam.cz



Ingredience: vepřová žebra, česnek, sůl, pepř, mletá paprika.

Na marinádu: sůl, pepř, uzená paprika, kajenský pepř, třtinový cukr, skořice, drcený kmín, hořčice, kečup, višňový jam, 1 dcl višňového vína, 1 dcl dcl bourbonu.

Domácí fazolky: bílé fazole, slanina nakrájená na kostičky, červená cibule nadrobno nakrájená, sůl, pepř, kečup, hořčice, višňový jam, třtinový cukr, 0,5 dcl bourbonu





Postup přípravy: Vezmeme si vepřová žebra a sundáme z nich spodní blánu. Utřeme česnek a důkladně ho vmasírujeme do žeber z obou stran. Následně osolíme, opepříme a okořeníme mletou paprikou také z obou stran. Vezmeme si pečící papír a žebra do něj zabalíme, poté zabalíme ještě do alobalu. Rozpálíme si pouze polovinu grilu a na druhé, nerozpálené části pečeme žebra cca 2 hodiny při teplotě 150-170C.



Mezitím si připravíme marinádu na žebra. Na ní potřebujeme větší plechový hrnek (nebo kastrol, který může na gril), kde smícháme veškeré suroviny. A na grilu necháme cca 10 minut lehce zredukovat. Po dvou hodinách žebra vyndáme z pečícího papíru a alobalu a přendáme na gril, na rozpálenou část, kde je pečeme cca 10 minut, během toho je otáčíme a neustále potíráme marinádou.



Domácí fazolky: Připravíme si pánev, takovou, kterou můžeme použít na gril. Necháme ji na grilu rozpálit a přidáme slaninu nakrájenou na kostičky. Potom přidáme červenou cibuli nakrájenou nadrobno a pěkně orestujeme. Až poté teprve přidáváme bílé fazole. Osolíme, opepříme, přidáme hořčici, kečup a višňový jam. Nakonec přidáme dvě polévkové lžíce třtinového cukru a 0,5 dcl bourbonu. Na grilu pak děláme přibližně 30 minut, během toho neustále promícháváme. Dobrou chuť!

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Recepty na víkend