Zábavná snídaně, která bude chutnat i bavit vaše děti

Co dětem ráno připravit k snídani nám často zamotá hlavu. Pokud vám došla inspirace a chcete zkusit něco nového, určitě oceníte pár tipů na zdravé a hravé snídaně, které "dělají den". Nezbývá-li vám na ně v každodenním shonu čas, pusťte se do jejich přípravy o víkendu, kdy můžete zapojit i děti. Jak vybírat suroviny a na co si dát pozor?





Recept na zvířátka z lívanců

Ingredience na těsto:

200 g hladké mouky

2 lžíce prášku do pečiva

špetka soli

1 vejce

300 ml mléka

2 lžíce másla

máslo na smažení

Ingredience na dozdobení:

ovoce (jahody, borůvky, banán, broskev)

1. V míse promíchejte mouku s práškem do pečiva a solí a přidejte mléko prošlehané s vejcem.

2. Metličkou vše prošlehejte v husté těsto. Do něho zašlehejte rozpuštěné máslo.

3. Na pánvi rozehřejte máslo. Naběračkou na pánev vlijte trochu těsta a krouživým pohybem vytvořte placku o průměru zhruba osm centimetrů. Smažte asi tři minuty, pak lívanec obraťte a smažte další dvě až tři minuty.

4. Hotové lívance pokládejte na kuchyňský papír – odsaje přebytečný tuk.

5. „Ouška“ a „čumáček“ vytvořte vykrajovátkem, nebo upečte speciální mini lívanečky.

6. Pomocí ovoce zvířátkům dozdobte obličeje. Na medvídka budete potřebovat tři borůvky a dvě kolečka banánu. Sovičce vytvořte peří z asi šesti koleček banánů překrojených na poloviny, křidýlka a pařátky ze dvou překrojených jahod. Zobáček a ouška sovičky vykrájejte z meruňky.

TIP! Usmažte si lívance jako od babičky s moukou Babiččina volba mouka HLADKÁ pšeničná! Použít můžete i Pšeničnou mouku hladkou světlou od společnosti Český mlynář s.r.o. nebo Zátkovu mouku pšeničnou hladkou světlou „00“ (Europasta SE). V Pekárně „U MLÝNA“ v Horní Lidči Jan Slovák mele různé druhy, na výběr je Mouka prosévaná pšeničná, Mouka prosévaná žitná, Mouka celozrnná pšeničná a Mouka celozrnná žitná. Všechny mají značku Klasa.

