Vánoce bez kapra: rybí recepty, které nahradí štědrovečerní klasiku

Populární náhradou za kapra je candát. Zatímco nejčastější vánoční rybě řada strávníků vytýká bahnitou pachuť, u candáta nic takového nehrozí. Má jemné bílé maso a na rozdíl od kapra i velmi málo měkkých kostí. Candát taky postrádá onen typický rybí pach, který řadu lidí odrazuje právě od kapra.





Candát v mandlovém těstíčku (4 porce)



800 g filetů z candáta

1 lžíce citronové šťávy

1 vejce

1 lžíce hladké mouky

strouhanka

150 g mandlových plátků

tuk na smažení

sůl



Filety omyjte, osušte papírovou utěrkou, osolte a pokapejte citronem. Nechte půl hodiny odpočívat v lednici.

Jemně prošlehejte vejce s moukou, dokud nevznikne hladké těstíčko. Do druhého talíře si připravte strouhanku, kterou smíchejte s mandlovými plátky.

Filety obalte v těstíčku a následně v mandlové strouhance.

V hlubší pánvi rozehřejte máslo (případně olej) a obalené filety smažte z obou stran dozlatova.

Oblíbenou alternativou ke klasickému kaprovi je i losos. Tato čím dál populárnější ryba jistě uspokojí náročné jazýčky milovníků kulinářských novinek.



Losos v citrusové marinádě (4 porce)

4 filety z lososa



200 ml vody



3 citrony



2 pomeranče



mořská sůl



pepř



1 chilli paprička



smetana na vaření

Do misky nalijte vodu, přidejte do ní nastrouhanou kůru z půlky pomeranče a jednoho citronu. Přidejte šťávu z jednoho pomeranče a dvou citronů a lososa do marinády alespoň na hodinu namočte.

Vyndejte lososa z marinády, dejte do pekáčku, posypte hrubou mořskou solí, pepřem a nasekanou chilli papričkou. Lososa obložte plátky zbylých citrusů, podlijte smetanou a dejte péct kůží dolů na 180 stupňů na 30 minut.

Pokud vás od rybích receptů odpuzuje představa, jak pak ze své porce dolujete spoustu kostí, pak je pro vás treska to pravé. Tahle ryba je známá tím, že má jen minimum kostí a je tak vhodnou alternativou i pro děti. Co takhle zkusit z ní připravit lehkou polévku?

Vánoční polévka z tresky

400 g čerstvé tresky

2 l zeleninového vývaru

5 brambor

4 větší mrkve

1 cibule

1 petržel

1/3 většího celeru

kvalitní rostlinný olej

sůl

pepř

petrželkaBrambory a kořenovou zeleninu očistíme a nakrájíme na menší kousky. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno, krátce ji osmahneme na oleji. Po chvíli přidáme pokrájenou kořenovou zeleninu, brambory a orestujeme.

Směs zalijeme zeleninovým vývarem, osolíme a opepříme. Zakryté pokličkou vaříme asi 15 minut. Pak zeleninovou směs rozmixujeme tyčovým mixérem na hladký krém. Tresku pokrájíme na menší kostičky a přidáme do zeleninového krému.

Opět přikryjeme a vaříme dalších 20 minut. Polévku pravidelně mícháme, protože má tendenci se "přichytávat".

Nakonec přidáme nasekanou petrželku a můžeme podávat, nejlépe s chlebovými nebo celozrnnými krutóny.

