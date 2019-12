Nevracejte kapry zpět do vody. Umírají pak bolestivou smrtí

Někteří lidé dají na pár dní do vany a pak je pustí s dobrým úmyslem do ledové řeky. Podle odborníků mají ale kapři jen minimální šanci, že v chladné vodě přežijí. Navíc přitom velmi trpí.

Vánoční tradice mnoha českých domácností - rodina si koupí kapra, kterého má pak několik dní doma ve vaně. Na štědrovečerní večeři se ale místo ryby smaží kuřecí nebo vepřový řízek. Kapra, kterému tak v dobré víře zachránili život, jdou po večeři pustit do řeky nebo rybníka a darují mu tak svobodu. Mnoho lidí ale netuší, že právě vypuštěním kaprovi zajistí pomalou a trýznivou smrt.



"Chlorovaná voda, rybě také nepomáhá, poškozuje její ochrannou vrstvu, takže po vypuštění je velice pravděpodobné, že ryba uhyne, to si i ohledem na teplotní šok, který zažije," řekl mluvčí územního svazu rybářů Chabařovice Jan Skalský.

Než se vánoční kapři dostanou na trh, jsou zhruba dva měsíce v sádkách. Tam ztrácejí tukové zásoby a tím i zásoby energie, bez kterých ve volné přírodě nepřežijí. "Tady ho máme, kapr, váží asi dvě a půl kila. Ta ryba je nádherná, čistá, vypadá že by snesla vypuštění do volně tekoucího prostoru, ale ta ryba to prostě nepřežije," řekl Daniel Hovorka, jednatel Lesy a rybníky města České Budějovice.

Kapr je studenokrevný živočich, zcela závislý na okolní teplotě. Přes zimu hibernuje. Utlumí veškeré životní funkce na minimum, což rybě umožňuje přežít. Kapr vypuštěný o Vánocích se už nemá šanci zazimovat. "Pro ně je to opravdu dlouhé utrpění a v podstatě nehumánní zacházení," dodal Hovorka.



Dalším nebezpečím pro kapra vypuštěného po Vánocích je i led, pokud je. Hrozí totiž, že se o něj může tzv. popálit.

