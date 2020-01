Recepty podle Kateřiny Winterové: pečené citrusové kuře

Kuře na pomerančích a citronech chutná skvěle v zimě i v létě. Slupky v receptu hrají nejen jako barevná dekorace, která zvýrazní jemnou chuť masa a dodá mu svěžest a lehkost, ale hlavně obsahují mnohem více vitaminu C, vápníku a antioxidantů než citronová a pomerančová šťáva a dužnina. Kuře na citrusech chutná báječně se směsí drobných salátů nebo s kuskusem. Můžete do něj přidat i rozinky a bude vám připadat, že jste si své pomeranče a citrony do jídla natrhali sami, přímo ze stromu v jižním Španělsku.

Foto: Johana Pošová

Recept na lehké pečené citrusové kuře podle Kateřiny Winterové

Doba přípravy: 1 hodina

Množství: 4 porce

Obtížnost: Jednodušší jídlo

Suroviny:

2 bio citrony

2 bio pomeranče

3 lžíce olivového oleje

4 stroužky česneku

1⁄2 lžičky mleté́ papriky

1⁄2 lžičky chilli vloček

8 kuřecích paliček

4–8 kuřecích křidýlek

1 cibule

2 snítky tymiánu + 1 snítka k podávání

2 snítky rozmarýnu + 1 snítka k podávání

sůl a čerstvě mletý pepř

Postup:

Do větší mísy vymačkáme šťávu z jednoho citronu a jednoho pomeranče, přilijeme olej, oloupeme a prolisujeme česnek, přidáme papriku a chilli. Osolíme, opepříme a promícháme dohladka. Do marinády vložíme kuřecí́ paličky a křidýlka a promícháme. Maso můžeme nechat odležet přes noc, ale bude mu stačit i 15 minut. Citron a pomeranč (zbylý i vymačkaný) nakrájíme na plátky široké asi půl centimetru. Cibuli oloupeme a také ji nakrájíme na plátky. Troubu předehřejeme na 200 °C.

Kuře rozložíme do pekáče kůží navrch a přelijeme ho zbylou marinádou. Mezi maso naskládáme plátky citronu, pomeranče a cibule. Tymián a rozmarýn nasekáme nadrobno. Bylinky nasypeme na kuře, osolíme ho, opepříme a pečeme v předehřáté troubě 30 minut. Poté vyjmeme citrusy a maso dopečeme dozlatova, zhruba 30 minut.

Před podáváním ozdobíme čerstvými bylinkami.

