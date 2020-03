Recept s vůní pečeného masa a bylinek: hovězí karbanátky se slaninovo-jogurtovým dipem

Není nad to, přijít domů hladový a cítit, jak se line z trouby nezaměnitelná vůně masa a bylinek. Samou zvědavostí pootevřete troubu a rovnou počítáte, kolik je na plechu kousků. Těšíte se, že si za pár minut pochutnáte na voňavých hovězích karbanátcích, které už jste neměli roky! Možná vás ještě napadne, že by to chtělo nějaký dresink. Karbanátky s dipem tvoří dokonalý pár. A až ochutnáte ten náš s orestovanou slaninou, nebudete chtít jiný.

Recept na pečené hovězí karbanátky se slaninovo-jogurtovým dipem

Počet porcí: 8 Doba přípravy: 60 minut Náročnost: ** Ingredience: Na karbanátky:

200 g strouhanky 1 cibule 2 vejce 1 lžíce kečupu 1 lžíce plnotučné hořčice 3 stroužky česneku 2 snítky čerstvého tymiánu hrst hladkolisté petržele hrst čerstvého kopru sůl čerstvě mletý pepř olivový olej





Na dip:

200 ml bílého jogurtu

100 g slaniny

1 lžíce majonézy

1 lžíce citronové šťávy

sůl

čerstvě mletý pepř

600 g mletého hovězího masa

Postup:

1. Mleté maso smíchejte s nakrájenou cibulí, vejci, kečupem, hořčicí a prolisovanými stroužky česneku.

2. Do směsi přidejte nadrobno pokrájené bylinky a lístky tymiánu, osolte a opepřete

a postupně přisypte strouhanku.

3. Ze směsi vytvořte malé bochánky a z nich tvarujte karbanátkové placičky. Pokud bude potřeba, přidejte strouhanku.

4. Karbanátky vyrovnejte na plech a pomašlujte olejem z obou stran. Pečte v troubě předehřáté na 200 stupňů cca 35 minut.

5. Během pečení si připravte dip. Orestujte si slaninu a přidejte ji do směsi jogurtu

a majonézy.

6. Dip dochuťte solí, pepřem a citronovou šťávou.

