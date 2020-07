Nažhavte gril a připravte "flákotu"

Léto patří grilování! Co všechno si kromě masa nachystat, abyste si s rodinou či přáteli užili skvělý den plný lahodných chutí a vůní?

Grilování není jen doménou těch, kdo mají rodinný dům se zahradou. Gril můžete dát i na balkon v bytovém domě, anebo přenosný vzít do parku – a užít si tak skvělou sešlost. Vychlaďte nápoje, pořiďte kvalitní maso, ale také další dobroty, které na grilu získají nový rozměr. Ryby, sýry, zelenina a také omáčky a salsy a další pochutiny... Vyzkoušejte tyto nápady a pozvedněte grilování na nezapomenutelný oběd!

Máslo s bylinkami provoní „flákotu“

Šťavnatý plátek masa je zkrátka základem grilování. Víte, jak z něj vykouzlit ještě křehčí a chutnější delikatesu? Tajemství spočívá v kousku bylinkového másla!

Jak na to? Vezměte 200 g čerstvého litovelského másla, nechte ho změknout a zpracujte vařečkou. Přidejte směs nasekaných, ideálně čerstvých bylinek: rozmarýn, tymián, petrželku a šalvěj, dále citronovou kůru, sušený česnek a mletý černý pepř, a vše s máslem dobře promíchejte.

Tip: Z ochuceného másla vytvarujte rukama váleček, zabalte ho do potravinářské folie a nechte v lednici ztuhnout. Pak bylinkové máslo nakrájejte na kolečka a položte na ogrilované plátky masa.

Oleje plné chuti

Obyčejný olej? Zkuste tentokrát něco netradičního! Díky ingrediencím, které lze do oleje přidat, získají i grilované pokrmy novou chuť. Různé aromatické oleje se hodí také k dochucení masa až po jeho ogrilování nebo je lze použít na grilovanou zeleninu.

Jak na to? Do sklenice oleje přidejte jeden rozmačkaný stroužek česneku, sůl, kousek citronu a vaše oblíbené bylinky nasekané nadrobno. Kdo má rád pikantní pokrmy, přidá také feferonku. Ochuceným olejem pak během samotného grilování potírejte maso z obou stran, pokud máte možnost, použijte k tomu větvičku rozmarýnu.

Tip: Ochucené oleje můžete koupit již hotové. V nabídce La Formaggeria Gran Moravia najdete například olej s lanýžem, citrónový olej nebo olej s chilli.

Skvělá marináda z vína

Marináda je neodmyslitelnou ingrediencí, díky níž získají grilované pokrmy lahodnou chuť a křehkost. Vyzkoušejte marinádu z vína!

Jak na to? Obvykle se pro přípravu používá bílé víno, k červenému masu se ale stejně dobře hodí i víno červené. Marinádu připravíte smícháním jedné lahve vína (nebo méně, maso však musí být vždy zcela ponořené) se skleničkou octa a skleničkou oleje. Přidejte na kostičky nebo plátky nakrájené tři cibule, tři stonky řapíkatého celeru a tři mrkve, dále stroužek česneku, bobkový list, několik zrnek pepře, dvě snítky petrželky, kuličky jalovce a hřebíček.

Tip: Do marinády naložte maso a dejte do lednice, nejlépe již den předem, minimálně však alespoň na tři hodiny, a občas promíchejte. Rozpalte gril, maso vyjměte z marinády, osušte ho a ogrilujte.

Italská specialita „Salsa rossa“

Místo „obyčejného“ kečupu si doma udělejte tradiční domácí italskou červenou omáčku „salsa rossa“! Její příprava je jednoduchá a výborně se hodí ke grilované salsicce i ke grilovanému či vařenému masu.

Jak na to? Pro přípravu je nezbytná opravdu kvalitní rajčatová passata. Povařte asi 5 minut dvě sklenice vinného octa, přidejte čtyři lžíce cukru a 500 ml rajčatové passaty předem ohřáté s olejem, stroužkem česneku, feferonkou, rozemletým celerem a mrkví. Přidejte trochu rajčatového protlaku a vařte asi 30 minut do zhoustnutí. Po sejmutí z plotny přidejte listy bazalky.

Tip: Salsa rossa se používá vychladlá na pokojovou teplotu. Pokud chcete, aby měla jemnější konzistenci, rozmixujte ji ponorným mixérem.

Sýr jako stvořený pro grilování

Kromě masa ochutnejte také grilovaný sýr! Je ale zapotřebí vybrat takový, který má pevnější strukturu, díky které se neroztéká ani při vyšších teplotách.

Jak na to? Grilovaný sýr můžete naložit do marinády podobně jako maso (vyzkoušejte například česnekovou nebo z čerstvých bylinek). Dá se použít rovněž do burgeru místo masa, anebo grilovanými kousky sýru obohatit letní salát.

Tip: Ideální pro grilování je sýr Grilami z litovelské sýrárny Brazzale Moravia. Můžete ho připravit také jako klasický smažený sýr, opéct na pánvi nebo ho podávat i za studena v kombinaci se zeleninou či ovocem.

