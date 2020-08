Letní recepty s mákem: makový dort s ovocem

Jste pozvaní na zahradní party a přemýšlíte, co přinést? Pečení makového dortu s ovocem vám zabere i s přípravou necelou hodinu. Chválu na adresu kuchařky budete poslouchat ale celý den. Ovoce na povrchu navíc dodá dortu punc originality, stejně jako mák uvnitř dortu.





Recept na letní makový dort s ovocem:

8-12 osob 45-60 minut

Suroviny



3 vejce

80 g krupicového cukru

3 lžíce oleje

60 g hladké mouky

100 g mletého máku, může být i celý nebo na půl

Krém

500 ml šlehačky ke šlehání 30%

balení mascarpone

3 velké polévkové lžíce cukru moučka

ovoce na ozdobu, mák

Postup



Nejdříve oddělte bílky od žloutků. Ze všech bílků ušlehejte pevný sníh. Poté do něj pomalu zašlehejte cukr, žloutky a olej. Do hotové směsi vařečkou vmíchejte prosátou mouku a mák, po menších částech. Těsto vlijte do vymazané a vysypané formy o průměru 25 cm a pečte v předehřáté troubě na 150 °C po dobu 30 minut. Mezi tím, co bude korpus chladnout, připravte krém. Ve větší míse smíchejte šlehačku, cukr, mascarpone a šlehejte, dokud se nevytvoří pevný krém. Ten naneste na vychladlý korpus. Ozdobte sezonním ovocem a podávejte.

Tip: Semínka celého máku můžete opatrně zamíchat i do hotového krému. Budou pak jemně křupat v puse.

Pro makové recepty vždy používejte čerstvý kvalitní mák, nejlépe takový, který je označen Českou cechovní normou. Více informací o naší české tradiční plodině a další makové recepty najdete na www.nasmodrymak.cz.

Zdroj: www.nasmodrymak.cz/Kitchenbook

