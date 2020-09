Recept na trhanou vepřová plec na jablečném moštu

Teď by měli zbystřit všichni milovníci trhaného masa. Už jste tuto delikatesu někdy zkoušeli upéct? Jedná se o poměrně dlouhou přípravu, ale skoro všechno za vás udělá trouba. Na vás jenom je připravit si marinádu, do níž maso naložíte. Aby pak bylo masíčko co nejkřehčí a mělo říz, marinujte vepřové v jablečném moštu a cideru, tedy v jablečném víně. Coby přílohu doporučujeme lehce dokřupava osmažené bramborové noky, smíchané s čerstvými bylinkami.





Recept na trhanou vepřová plec na jablečném moštu a cideru s bramborovými noky



Počet porcí: 5 porce

Doba přípravy: 5 hod. a 30 min.

Náročnost: ***

Ingredience:

Maso:

1 kg vepřové plece

1 litr jablečného moštu

250 ml jablečného cideru

8 snítek tymiánu

3 stroužky česneku

15 kuliček celého pepře

10 kuliček nového koření

30 g soli

hladkolistá petržel na posypání

Noky:

1 kg brambor

250–300 g krupice

3 vejce

sůl

máslo

Postup:

1. Jako první si uděláme marinádu, do které naložíme maso.

2. Smícháme jablečný mošt se ciderem a přimícháme sůl, pepř, nové koření, tymián a rozdrcený česnek.

3. Do hotové marinády položíme vepřovou plec a přes noc necháme marinovat v lednici.

4. Maso vyndáme z marinády a zprudka opečeme na rozpálené pánvi z každé strany.

5. Opečené maso dáme do zapékací mísy, zalijeme marinádou, přiklopíme a pečeme v troubě na 140 °C 4–5 hodin. Během pečení maso občas otočíme.

6. Po upečení maso vytáhneme z marinády a pomocí vidličky natrháme.

7. Marinádu přecedíme do kastrůlku a svaříme na půlku. Svařenou marinádu vmícháme do natrhaného masa.

8. Uvaříme celé brambory včetně slupky v osolené vodě.

9. Když jsou hotové, vodu slijeme a ještě teplé oloupeme. Oloupané brambory najemno nastrouháme nebo najemno rozmělníme pomocí pasírovače.

10. Brambory dáme do mísy, přimícháme vajíčka, poloviční množství krupice a spojíme do jednotného těsta. Podle potřeb přidáváme krupici, ale výsledné těsto by mělo být kompaktní

a lepivé.

11. Noky tvarujeme pomocí lžíce a vaříme v osolené vodě.

12. Až noky vyplavou, vytáhneme je a dokřupava opečeme na pánvi s troškou másla.

13. Hotové noky smícháme s trhaným masem a posypeme čerstvou petrželí.

Tip: Jak skladovat mošty? Pomohou pokyny uvedené na obalu. V zásadě platí dát je po otevření do lednice a co nejdříve vypít. Dále je nevystavovat slunci a vysokým teplotám. Nicméně pravdou je, že jejich trvanlivost dokážou prodloužit některé obaly a způsoby ošetření (např. pasterace).

