Jak správně upéct nadýchané cupcaky?

Správně upečený cupcake, který vás příjemně překvapí svým nadýchaným těstem, není samozřejmostí. Zaručených receptů na to, jak docílit nadýchaného cupcaku, naleznete mnoho. Aby se vám oblíbený dezert opravdu povedl, je dobré vědět, na co při pečení dávat pozor a jak správně postupovat. Teprve tehdy upečete ty dokonalé všemi oblíbené cupcaky s jistotou pokaždé.

Pojďme se podívat na několik důležitých tipů, které vám ukážou, že pečení cupcaků není složité. Stačí si osvojit pravidla a postupy, které vás k zaručeně lahodnému výsledku dovedou.

Dodržování receptu

Při přípravě cupcaků není příliš prostoru pro odchylování se od receptu. Ten navíc bývá složen jen z několika málo ingrediencí, není tedy třeba žádnou z nich nahrazovat. Taková záměna surovin může mít dopad na kvalitu i chuť dortíků. Proto si raději předem recept nastudujte a ujistěte se, že budete mít před pečením připravené všechny ingredience přesně tak, jak recept uvádí. Je to krokem číslo jedna k tomu, aby se vám pečení povedlo. (Navíc svou kreativitu a invenci uplatníte při zdobení.)

Vážení ingrediencí

Stejně tak, jako nedoporučujeme zaměňovat ingredience, není dobrým nápadem ani jejich používání od oka. I tady jde o eliminování možnosti, že se vaše snažení nevyplatí jen proto, že suroviny byly ve špatném poměru. K pečení si proto raději připravte kuchyňskou váhu a pokud máte, tak i odměřovací lžíci nebo košíček.

Kvalitní ingredience jako základ

Ani v kvalitě není dobré dělat kompromisy. Připravte si takové ingredience, které máte ověřené a víte o nich, že vás nezklamou.

Vždy ta správná teplota

Teplota je při pečení cupcaků královna, a to hned několikanásobná. Všechny suroviny, které se chystáte použít, by měly mít před pečením stejnou pokojovou teplotu. Když budete dortíky dávat do trouby, dbejte na to, aby už byla plně předehřátá. I samotné pečení by následně mělo probíhat přesně na tolik stupňů, kolik uvádí recept. A až budou hotové? Neumisťujte je do lednice, lépe jim v místnosti než „podchlazeným“.

Zvědavost stranou

Jen za plechem s cupcaky dovřete dvířka a po pár minutách už byste chtěli zvědavě nakukovat dovnitř? Raději v sobě najděte trpělivost a nechte dortíky péct bez proudu studeného vzduchu z místnosti. Aby byl výsledek skvělý, je totiž třeba udržovat v troubě konstantní teplotu. Povolené je v polovině pečení akorát otočit plech, aby byly na všech stranách propečené stejně.

Ujasněte si, co od těsta očekáváte

Těst na cupcaky existuje nespočitatelně a vy můžete vyzkoušet klidně úplně všechny. Každému totiž chutná a vyhovuje jiný typ těsta. „Ráda dělám dortové korpusy mechové a pěnové, ale pokud chci korpus vláčný, šťavnatý, je potřeba přidat tuk. Stačí pár lžic oleje, případně i jiného tuku. Tuk v těstě je také podmínkou toho, že půjdou cupcaky z košíčků dobře ven,“ dělí se o své zkušenosti cukrářka Dortisimo.cz Olga Ceralová.

TIP:

Pokud si potrpíte na bezchybný a vyladěný výsledek, papírový přebal na cupcaky by měl být naprostou samozřejmostí.



