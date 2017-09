Přímá demokracie v praxi: k hlasování stačí mobil

Česká města a obce chtějí znát názor svých občanů. Klasické papírové ankety však nahradila minireferenda prostřednictvím mobilních telefonů. Občané se tak snadno a jednoduše mohou vyjádřit k dění v obci a také se na něm podílet. Starostové a zastupitelé využívají moderní metody pro dotazy spojené s chodem obce čím dál víc a vítají rychlou zpětnou vazbu, která jim pomůže při rozhodování.

Jedním z institutů moderní přímé demokracie je referendum. Zejména místním referendům se věští velká budoucnost, o čemž svědčí zvýšený zájem z řad starostů a zastupitelů měst a obcí. Lidové hlasování se řídí jasnými pravidly stanovenými zákonem č. 22/2004 Sb. o místních referendech. V nich rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které spadají do samostatné působnosti obce či města. Než se však takové referendum uskuteční, vede k němu dlouhá cesta – příprava, realizace a vyhodnocení zabere mnoho času a spotřebuje nemalé finanční prostředky. Přitom jeho výsledek je přímo závislý na tom, zda občané dorazí k hlasování a jestli jich bude více než státem stanovený počet. I proto místní samosprávy hledají nové metody pomoci, které by nezatížily obecní rozpočet, a přitom by do rozhodování o dění v obci či městě zapojily co nejvíce občanů.

Příklady využití z praxe

Starostům pomáhají nové nástroje, které díky využití moderních komunikačních prostředků „vtáhnou“ občany do obecního dění a umožní jim formou interaktivního hlasování předat názory a podněty. Tento způsob přímé demokracie si již vyzkoušela řada obcí a využívají jej například v Březině, Čeradicích, Chlumci, Frenštátu pod Radhoštěm či v Klášterci nad Ohří. Svých občanů se ptají nejen na otázky spojené s chodem obce, ale také třeba na to, zda má obec uvolnit finanční prostředky na zřízení mostku přes potok, či raději opravit zastávku autobusu. V Chlumci tímto způsobem například zjišťovali, jak chtějí občané třídit odpad u rodinných domů, a v Čeradicích rodičům posílali k výběru možné výlety pro děti. Ve Frenštátě pod Radhoštěm aktuálně zjišťují názor na revitalizaci dvou nejstarších sídlišť.

Klášterec nad Ohří využívá moderní chytrou komunikaci se svými občany prostřednictvím Mobilního rozhlasu již dva roky. Minireferenda město využilo již víckrát: „Nedávno jsme se našich občanů tímto způsobem ptali na to, zda mají na vybraných místech zájem zavést placená parkoviště. Na položený dotaz prostřednictvím minireferenda odpovědělo 61 % občanů. Výsledkem bylo, že více než polovina z nich by si je přála. Radnice tuto odpověď vyhodnotila a zpracovala pilotní projekt, který počítá s přeměnou jedné z plochy právě na zónu placeného parkování. Minireferendum hodnotíme jako výbornou možnost, jak snadno oslovit občany. Hlasovou zprávu snadno doručíte skupině lidí, kterých se týká, a prakticky ihned znáte jejich názor. Naši obyvatelé chtějí o všem vědět hned, spolurozhodovat a tento prostředek jim to umožňuje. Vedení města se zase líbí, že tento účinný komunikační nástroj stojí jen několik stokorun měsíčně, a to v závislosti na míře využití,“ řekla Adéla Václavíková z odboru komunikace a cestovního ruchu v Klášterci nad Ohří. Zároveň doplnila, že minireferendum je vždy předem avizováno prostřednictvím dalších komunikačních nástrojů města, a díky tomu se těsně před jeho realizací zvýší počet registrovaných uživatelů Mobilního rozhlasu, kteří chtějí také vyjádřit svůj názor. Město Klášterec nad Ohří informování a sběr názorů obyvatel prostřednictvím Mobilního rozhlasu tak rozhodně doporučuje všem obcím a městům v ČR.

Místní referenda = možnost se vyjádřit

Otázky celostátního významu nechť se řeší na celostátní úrovni, ale „místní“ problematika by se měla řešit na tom místě, kterého se týká. Průběžná komunikace s obyvateli je v přímé demokracii velmi důležitá. Jsou to právě občané, kteří si své vedení volí. „Cílem minireferend je sice zjistit názor občanů, ale mnohem důležitější je, že vůbec dostávají možnost vyjádřit se. Schopnost získávat zpětnou vazbu od občanů, a podle toho rozhodovat řídicí procesy, je navíc jedním ze základních pilířů evropské charty pro chytrá města a obce a má přímý vliv na ekonomický rozvoj obce. A co je jednodušší než svůj názor předat tlačítkem na telefonu?“ řekl Ondřej Švrček, propagátor smart komunikace a provozovatel jednoho ze systému mobilních rozhlasů.

Obce a města mohou používáním komunikační platformy Mobilní rozhlas pravidelně a rychle informovat své občany nejen o dění v obcích, ale také v krizových momentech předávat důležité informace. Děje se tak několika kanály, které obec využívá dle povahy sdělení. Například pro minireferenda se využívají hlasové hovory, které namluví buď představitel obce či je z textu do hlasu převede hlasový syntetizátor. Po odeslání se občanům rozezvoní telefony (a je jedno, zda jde o mobil, smartphone či klasickou pevnou linku), vyslechnou si sdělení a pomocí tlačítkové volby dají vědět svůj názor. Systém vše zaznamená a automaticky vyhodnotí. Výsledkem je tak v systému znázorněný graf odpovědí. Obce využívající tento způsob hlasování nemají žádnou povinnost se názory a celkovým výsledkem řídit. Na druhou stranu jim může sloužit jako vodítko, co by si občané přáli.

Novinkou je, že občané se stále častěji mohou vyjádřit prostřednictvím on-line anketních systémů, kde si starostové sami navolí jednotlivé otázky a pošlou občanům odkaz na vyplnění ankety. Poté už jen, stejně jako u hlasového minireferenda, v reálném čase sledují statistiky odpovědí. Za formu participace ze strany občanů se dají považovat i takzvané podnětovače. Nejrozšířenějším z nich je ZmapujTo.cz, které se uplatnilo již ve více než 1 500 obcích a městech po celé republice a v některých samosprávách s ním podněty nahlašuje i městská policie. Podnětovače umožňují vyfotit a poslat samosprávě návrh na zlepšení, ať už se jedná o černou skládku, nesvítící osvětlení nebo nekvalitní vozovku v obci. Občané tak mohou opět vyjádřit svůj názor a upozornit na aktivity, které jsou podle nich prioritou.

•••

O Mobilním rozhlasu

Nejrozšířenější systém pro komunikaci samospráv s občany Mobilní rozhlas pokrývá několik stovek měst a obcí po celé České republice. Starostům a samosprávám nabízí infrastrukturu pro implementaci chytré komunikace a umožňuje využívat celou řadu komunikačních kanálů pro přímou a oboustrannou komunikaci s vyhodnocením v reálném čase – SMS zprávy, e-mailingy anebo hlasová minireferenda. Systém slouží také pro instituce a organizace. Využívají ho například sbory dobrovolných hasičů nebo krizové řízení hlavního města Prahy.

