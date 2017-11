Chytrá komunikace s občany: v Česku skokový růst

Česká republika je pravděpodobně nejen v rámci EU, ale i na celém světě státem, který nejrychleji zavádí chytrou komunikaci s občany. V současné době ji využívá zhruba desetina měst a obcí a podle Asociace moderně komunikujících občanů a starostů bude v roce 2018 toto číslo dále skokově růst, protože občané o chytrou komunikaci mají zájem.

Komunikace se stejně jako celý náš svět vyvíjí a systémy, které stačily před 10 lety, dnes nefungují. Už v roce 2014 konstatovala souhrnná zpráva Evropského parlamentu, analyzující chytrá města napříč sedmadvacítkou, že zejména pro středoevropské státy by zavedení prvků SMART city a SMART komunikace mohlo znamenat zásadní milník v ekonomickém rozvoji i zvýšení kvality života v obcích.

Občanům dnes už nestačí informování za pomoci tradičních komunikačních prostředků jako obecního měsíčníku nebo úřední desky. Informace jsou tím lákavější, čím jsou aktuálnější. Přímá komunikace do mobilů či e-mailů občanů tak přináší jasné výhody. Zprávy dostanou okamžitě, ať už se nacházejí kdekoliv. Jde přitom pouze o relevantní informace s možností zpětné vazby. Vše je jasně měřitelné a cílení zpráv je přizpůsobeno každému občanovi zvlášť.

Obce zaváděním chytré cílené komunikace získávají unikátní databáze občanů, které mohou perfektně využít k ještě lepšímu občanskému soužití a dokonce díky nim ochránit majetek či dokonce životy. Ať už na dům spadne vlivem povětrnostních podmínek strom, praskne vodovodní řad, zatoulá se zvíře, připravuje se blokové čištění ulic, obcí se potulují podezřelí lidé nebo hrozí riziko úrazu od nebezpečného předmětu, stačí odeslat jedna zpráva na dotčenou skupinu. To je obrovská výhoda, protože zprávu zbytečně nedostanou ti, kterých se netýká, a naopak cílová skupina obyvatel bude zavčas vyrozuměna o tom, co se děje, a bude se moci na nastalé situace připravit či se podle nich zařídit.

Díky nástrojům chytré komunikace získávají obce přesná data o tom, kolik občanů informaci obdrželo, a zprávu dokonce snadno předají i nerezidentům. „Starostové měst a obcí využívající služby chytré komunikace oceňují možnost mít v jednom rozhraní kontakt na své občany, a to včetně nerezidentů. Chataři a chalupáři jsou totiž často osobami, kterým se informace o dění v obcích doručují velmi těžko. Vysbíráním a jejich uložením do zabezpečené databáze mají jistotu, že v případě problémů je mohou kdykoliv kontaktovat, a to třeba zasláním push notifikace na jejich smartphone,“ řekl Ondřej Švrček propagátor chytré obecní komunikace a provozovatel jednoho ze systémů mobilních rozhlasů.

SMART komunikaci v současné době využívá desetina českých obcí. Průměrně se do ní zaregistruje 22 % občanů v každé obci, což je skoro polovina českých domácností. Již nyní lze takto potenciálně oslovit přes 750 tisíc občanů a tak se zpráva dostane ke každému 14. občanovi ČR. Prostřednictvím spolupráce se ZmapujTo.cz je možné vystavovat fotohlášky a občanské podněty ve více jak 1 700 městech a obcích ČR, přičemž úspěšnost vyřešených případů je více než 42 %. SMART komunikace tak prokazatelně dělá život v obcích i městech kvalitnější.

•••



O Mobilním rozhlasu

Nejrozšířenější systém pro komunikaci samospráv s občany Mobilní rozhlas pokrývá několik stovek měst a obcí po celé České republice. Starostům a samosprávám nabízí infrastrukturu pro implementaci chytré komunikace a umožňuje využívat celou řadu komunikačních kanálů pro přímou a oboustrannou komunikaci s vyhodnocením v reálném čase – SMS zprávy, e-mailingy anebo hlasová minireferenda. Systém slouží také pro instituce a organizace. Využívají ho například sbory dobrovolných hasičů nebo krizové řízení hlavního města Prahy.

O společnosti Neogenia

Neogenia s.r.o. je provozovatelem služby SMSbrána.cz, SMS brány neoGate pro firemní klienty, hromadných hlasových služeb Neogenia Voice, komunikačního systému pro obce Mobilní rozhlas, vyvinuté a prodané platformy Spothill a slevového agregátoru ZlatéSlevy.cz. Zaměřuje se na provoz a vývoj internetových projektů, zajišťování telekomunikačních služeb a efektivní využívání marketingových nástrojů.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy