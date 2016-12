6 otázek, které vám pomohou při výběru koberce do bytu

Chystáte se právě vyrazit na nákup koberce? Momentík. Vypsali jsme pro vás 7 otázek, které vám pomohou s výběrem. Udělejte si dobrý čaj, pohodlně se posaďte a pojďte s námi chvíli filozofovat o kobercích.

1) Ložnice, obývák nebo dětský pokoj?

Pokud vaše dítě nemá designerské ambice, zřejmě ho pravým perským kobercem příliš neohromíte. Když ovšem ve svém dětském království najde koberec se zvířátky skotačícími na vodě , stanou se z vás rázem ti nejlepší rodiče na světě.

2) Potřebujete vykouzlit větší prostor?

Béžová, kávová, bílá - přesně to je tajný fígl bytových architektů, kteří se snaží opticky zvětšovat místnosti. Pokud tedy potřebujete docílit stejného efektu, volte světlé barvy.

3) Jakou barvu?

A u barev ještě chvíli zůstaneme. Interiérový design přeje decentním tónům a jejich kombinacím. V minulých letech si lidé na své podlahy pokládali koberce s velmi výraznými až divokými barvami. Ale teď vedou jiné odstíny:

● čokoládová

● zemité odstíny hnědé

● světle oranžová

● zlatá

● béžová

● a fialová

Jestli vás ovšem ve skrytu duše láká retro, velké květy nebo zvířecí srst, jděte do toho. Nezáleží na tom, jaké trendy udávají designoví guruové, oni u vás doma bydlet nebudou. Je to jen na vás. Váš domov, váš styl.

4) Kolik mě ta paráda bude stát?

Důležitou roli hraje také cena. Ta se samozřejmě liší především podle materiálu, ze kterého je koberec do bytu vyrobený. Pokud tedy toužíte po vlněném nebo hedvábném koberci, připravte si více peněz. Stejná situace nastává také u rostlinných vláken, jako je mořská tráva kokos a podobně. Pokud hledáte něco hezkého a levnějšího, zaměřte se na koberce z polyproponu. Mají své výhody a jedna z nich je právě cena. Třeba za stylový fialovobílý koberec Super Vizyon zaplatíte jen 502 Kč a pochválí vám ho každá návštěva.

5) Co prozradí materiál?

Teď se podíváme více na zoubek materiálům. Co se týká ceny, je to tedy jasné: přírodnější = dražší. Lidé si do svých bytů nejčastěji volí koberce vyrobené z polyamidu. A vědí proč. Jedná se o mimořádně pružný a trvanlivý materiál, který neohrozí váš finanční rozpočet. Mezi další časté přání zákazníků patří koberce z polypropylenu. Nevadí mu vlhko a jeho barvy vypadají stále, jako byste si ho právě přivezli z obchodu.

6) Celoplošný nebo kusový?

Teď navážeme hned na předešlý bod. Pokud uvažujete o kusovém koberci , který zvýrazní pouze určitou část místnosti, prohlédněte si koberce z přírodních materiálů. Mnoho lidí jim dává přednost, protože mají schopnost dokonale ozdobit laminátové a dřevěné podlahy. Hospodyňky také ocení nenáročnou údržbu, protože vlna s obsahem tuku je mastná a tím pádem odpuzuje nečistoty. Pokud tedy vaše dítko rozlije limonádu, můžete si v klidu dopít kávičku. Do přírodního koberce se limonáda jen tak rychle nevsákne. V případě, že uvažujete o celoplošném koberci, věnujte pozornost těm, které jsou vyrobené z polypropylenu.

Jedna malá rada na závěr: Ptejte se. V každém solidním obchodě nebo e-shopu s koberci najdete profesionály, kteří vám poradí a pomohou s výběrem. Mají spoustu zkušeností a znalostí, využijte toho.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry