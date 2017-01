Hádka o sociální bydlení: na zákon čeká 200 tisíc lidí

Do politického ringu se postavily pro změnu dvě dámy a v rukavičkách rozhodně nejednají. Obě ministryně říkají, že chtějí lidem pomoci, jenže každá jinak.

"My chceme v této zemi zavést systém veřejného nájemního bydlení. s nájmy, které jsou nižší než ty komerční pro lidi, kteří si ty nájmy nemohou dovolit," řekla TV Nova ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

"Ministerstvo pro místní rozvoj od samého počátku nesouhlasí se vznikem toho zákona jako takového," dodala Marksová.

"Od té doby, co jsem nastoupila do funkce, sociální bydlení podporujeme. Bohužel ale nikdy nebyla shoda na koncepci pojetí sociálního bydlení," namítá ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

S větší částí zákona souhlasily obě, teď ale sociální demokraté přišli se změnou. Byty s levnějším nájmem například pro matky samoživitelky nebo pro seniory by nabízel přímo stát nebo obce, ale dobrovolně. Předtím měly bydlení za rozumnou cenu obstarávat právě obce a to povinně.

"Stát bude ten, kdo bude něco přerozdělovat a obce se bud zapojí nebo nezapojí, tam je otázka, jestli se nevrátí zpět do takzvaného státního OPBH (Okresní podnik bytového hospodářství, pozn red.)," řekla Šlechtová a přirovnala plán Marksové k socialistickému hospodaření s byty.

"Co se týče toho výkřiku, že tady vzniká nějaký socialismu. Takový systém sociálního veřejného bydlení je v naprosté většině evropských zemích," namítá Marxová.

Podle politologové jde už ale o předvolební boj. "Tady jde o obchod s chudobou. Ještě na začátku vlády byla shoda mezi oběma ministerstvy a byla dost silná kooperace. V tuto chvíli už není," řekla TV Nova politoložka Vladimíra Dvořáková.

Když se ministryně, tedy jejich strany co nejdříve neshodnou na tom, jak by měl zákon v konečné fázi vypadat, skoro 200 tisíc lidí, kteří jsou teď v bytové nouzi, přijdou o naději, že by zákon mohl být schválen ještě do konce volebního období.



