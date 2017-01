Prodej pozemků u Průhonického parku je zahájený

Pozemky o rozloze 1 650 až 3 617 mse rozkládají na jižní straně Průhonického parku, kde volně navazují na stávající zástavbu rodinných domů. Součástí projektu je napojení na kompletní inženýrské sítě, komunikaci a veřejné osvětlení. Budoucí stavebníci proto budou mít okamžitý přístup k vodě, kanalizaci, plynu i elektřině.konstatuje Jakub Sedmihradský, Business Development Director Lexxus Norton.

Průhonický park je známá přírodní památka, kterou protéká potok Botič se třemi rybníky. Právě vodní plochy, skalnaté partie, louky a vzrostlá zeleň tvoří místní nezapomenutelnou atmosféru přímo stvořenou pro načerpání síly po náročném pracovním dni. Kromě mnoha odpočinkových zón však zdejší lokalita disponuje rovněž dobrou dopravní dostupností a občanskou vybaveností. 5 km od projektu je vybudovaný nájezd na dálnici D1, po níž se dá dojet do Prahy za cca 15 minut. Za obdobný čas je autobusem dostupná stanice metra C – Opatov. V Průhonicích a přilehlých obcích se nachází zámek, několik restaurací a škol nebo sportovně relaxační centrum OPT Play s hřištěm na tenis, plážový volejbal a minigolf. Za nákupy a zábavou lze vyrazit do obchodní zóny Čestlice.

