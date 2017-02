Zelenina je velmi drahá: mohou za to podmínky ve Španělsku a Itálii

Dlouhá zima, tuhý mráz, záplavy nebo sněžení - s tak nezvyklými podmínkami se teď potýkají ve Španělsku nebo Itálii. Právě tyto země jsou ale hlavními producenty zeleniny, která se k nám dováží.

"Pomaleji to tam roste. Pěstitelé jsou si toho vědomi a do Evropy to prodávají dráž. Proto jsou stížnosti, že na trhu je drahá zelenina," řekl Jaroslav Zeman z Unie zelinářů.

"Takovou zimu, jaká tam byla letos, nepamatují na Mallorce ani starousedlíci, kteří tam žijí 60 let. Na plážích byl i sníh a bohužel to nevydržely skleníky," poznamenal prodejce zeleniny Robert Ryšavý.

V tuzemských supermarketech je to teď znát. Například ceny rajčat jsou v obchodech víc než o polovinu vyšší než vloni. Tehdy stál kilogram kolem 34 korun. Teď lidé zaplatí v průměru přes 68 korun. Skokově zdražil také ledový salát. Zatímco v prosinci stála hlávka 16 korun, teď zaplatíme až padesát. Dražší jsou i papriky, za kilo teď dáte v obchodech téměř sto korun.

Česko dováží v posledních letech většinu zeleniny ze zahraničí. Místní zemědělci pokryjí nejvýše 35 až 40 procent poptávky. České firmy teď ale budují nové skleníky. Na Moravě už stojí nové skleníky na ploše 4 hektarů.

Podle odborníků se ale ještě zlevnění nedočkáme. Českou zeleninu si totiž budeme moci koupit nejspíš až v dubnu. A kromě zeleniny zdražují i další potraviny. Jejich cena poslední dva roky stagnovala. Potraviny byly nevídaně levné. Tomu je ale podle ekonomů konec.

Nejvíce teď zdražují ryby, vejce a pečivo. Rostou také ceny mléčných výrobků. Není to jen problémem Česka, rostoucí ceny trápí celou Evropu.



