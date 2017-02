Velikonoční ozdoby: bude ze skleněných vajíček tradice jako z vánočních koulí?

K Velikonocům neodmyslitelně patří tradiční symboly jako kuřátka, králíčci, pomlázka, ale také malované kraslice. Pro naši zemi jsou typické a jejich zdobení je považováno až za umění. Nemáte-li však tak zručné prsty a nechcete strávit nad barvením vajíček „mládí“, zjednodušte si přípravu a zdobení Velikonoc. Nová velikonoční kolekce značky GLASSOR vychází z klasických barev jara – žluté, zelené, červené nebo modré. Motiv dekoru je inspirován jak tradičním zdobením kytiček, tak moderními technikami, tzv. rozpíjení se barev do sebe. Pokud jste zastánci modernějších barev, osloví vás ozdoby v odstínech tyrkysové a fialové v kombinaci se zlatou, černou a bílou, které zaujmou svým neotřelým vzhledem. „Pro letošek jsme připravili speciální veselou kolekci skleněných bílých vajíček s pestrobarevným zdobením. Kromě klasických barev jsou letos hitem opět oblíbené pastelové tóny. I tyto dekorace mají tvar vajíček, ale u nich jsme aplikovali zdobení efektem rozpíjejících se barev. Vypadají tak velmi moderně. Věřím, že tyto kolekce zákazníky osloví. Nabídka našich ozdob je celoroční, snažíme se tak udávat trendy nejen u vánočních dekorací,“ vysvětlila Kateřina Tichá , majitelka firmy GLASSOR .

Ozdobit si domov pomocí velikonočních ozdob není nijak složité. Vůbec nejjednodušším způsobem je nařezat pár větviček, umístit je do vázy a nazdobit je skleněnými vajíčky. Správný jarní nádech dodají interiéru větve vrby jívy, jinak nazývané kočičky nebo zlatý déšť. Naaranžováním do vázy z nich v podstatě můžete vytvořit velikonoční strom – vaší představivosti se při zdobení rozhodně meze nekladou. Kromě ozdob do vázy je možné vyrobit i velikonoční věnec. U něj místo jehličí použijte lýko, květiny nebo skořápky od vajíček. Efekt také udělá květináč s trávou, do kterého pokladete pestrobarevné vajíčka

Firma GLASSOR není pouze výrobcem vánočních ozdob, věnuje se výrobě skleněných ozdob po celý rok, dle aktuálních témat. Nově vytvořila jak velikonoční kolekci, tak v nejbližších dnech představí i speciální svatební kolekci ozdob.

