Dojdou lékaři? V ČR jim hrozí vyšší daně, v cizině odměny...

V nemocnicích chybí tisíce lékařů. Odcházejí do ciziny, nebo si zakládají soukromou praxi. Od roku 2005 počet soukromých ambulancí stoupl o tři tisíce.

"Nám chybí specialisté. Na některých odděleních, především jsou to interny, ARO a taky gynekologie," říká zlínský lékař Lubomír Nečas. Ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL v průměru nyní chybí 10 procent lékařů. Odchod lékařů do soukromé praxe je dlouhodobý postupný trend," dodává mluvčí nemocničních zařízení Radka Miloševská.

Další rána by mohla přijít po volbách. Podle lékařské komory by další lékaře z nemocnic mohla vyhnat progresivní daň, kterou chce zavést ČSSD. "Z nemocnice by odcházeli, ve větší míře by odmítali služby a samozřejmě by ten dopad na pacienty byl jenom negativní," myslí si prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Na chybějící lékaře v nemocnicích už teď doplácejí ti, kteří v nich zůstávají. "Někteří lékaři jsou přetíženi, přetíženi tím, že musí sloužit výrazně víc, než jim povoluje zákon, a potom jsou předrážděni, frustrovaní," upozorňuje Nečas.

Zdravotníci navíc ve velkém odcházejí do Německa. A podle nových údajů hlásí náš soused rekordní počet volných pracovních míst. Česko tak přijde o další lékaře, ale i vědce a techniky. Platy v Německu jsou často víc než dvojnásobné. Zatím české nemocnice drží snad jen rostoucí počet lékařů přicházejících z východu. Nejvíc jich je ze Slovenska.

