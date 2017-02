Ekologie kolem nás: skleník, make-up i elektrokoloběžka

Produkty šetrné k přírodě si úspěšně našly cestu do našeho každodenního života. Mnohé z nich si přitom můžeme jednoduše vyrobit doma vlastními silami. Díky šikovným kutilům, kteří umísťují návody na internet, se nemusíme omezovat pouze na domácí čisticí prostředky nebo kosmetiku. Doma si můžeme snadno vyrobit skleník i elektrokoloběžku.

Ačkoli některé z vlastnoručně vyrobených ekoproduktů mohou působit jako velká časová i finanční investice, jejich návratnost je rychlá a pozitivní dopad na přírodu značný. „Ekologie nemusí být pouze o velkých změnách. Někdy stačí jenom dobrý nápad a trocha času. Výsledkem pak mohou být přínosné a k přírodě šetrné produkty,“ říká Vladimíra Glaserová z organizačního týmu soutěže E.ON Energy Globe, která již devátým rokem oceňuje ty nejlepší ekologické a energeticky úsporné projekty v České republice. Udržitelnosti dnes pomáhají různé trendy. Patří mezi ně domácí výroba kosmetiky, využívání PET láhví nebo kutilské ekovýrobky.

Tip 1: Domácí hygienické produkty

Jedním z aktuálních trendů v rámci ekologie je takzvaný život bez odpadu. Průkopnice tohoto stylu Bea Johnson motivuje společně se svou rodinou tisíce jiných k odmítání plastových obalů, ale i k nákupu oblečení z druhé ruky či výrobě vlastních hygienických produktů. Například zubní pastu připravuje jednoduše smícháním sody bikarbony, kokosového oleje a aroma. „Výroba vlastních prostředků je i zdravější – povedlo se nám eliminovat všechny toxické produkty z našeho života“, řekla v rozhovoru pro ecoFuture Bea Johnson.

Tip 2: Skleník z PET láhví

Ve většině domácností se běžně vyskytují plastové láhve. Kromě zmačkání a vyhození do recyklace je ale lze využít i jako alternativní stavební materiál. PET láhve totiž můžete použít jako náhradu folie při výrobě zahradního skleníku. Láhve stačí navléct na silnější prut či drát a vytvořit z nich sloupce, které pak slouží jako stěny i střecha skleníku. Pokud bydlíte v bytě bez zahrady, můžete si vytvořit menší obdobu skleníku vhodnou na balkon pomocí plastových obalů na CD.

Tip 3: Výroba ekovozidla ve vlastní dílně

Že české kutilství významně přispívá k ekologii dokazují svými výtvory i mnozí výherci ekologické soutěže E.ON Energy Globe. Loňský vítěz kategorie Kutil, Jaromír März, ve své domácí dílně sám vytvořil solární automobil, elektrickou koloběžku i elektrocentrálu. K zařízením, která März vyrábí, vkládá také názorné video návody na YouTube. „Výroba těchto prostředků je jednoduchá a jejich komponenty se dají snadno koupit,“ tvrdí März. Například elektrokoloběžku, se kterou projel celou Šumavu, dokáže podle něj vyrobit každý zručnější kutil za méně než 20 tisíc korun.

Tip 4: Levná a šetrná kosmetika

Pokud rovněž zvažujete omezení plastu a chemie ve vaší domácnosti, můžete si doma vyrábět i kosmetické přípravky. Smícháním vazelíny a rozdrcených mandlí spálených na pánvi třeba vyrobíte černou maskaru. Tu lze místo v plastovém obalu uchovávat ve skleněné či plechové nádobce, jež na rozdíl od plastové vydrží i několik let. Doma si můžete vyrobit i mýdlo, tělové mléko, deodorant či vlastní make-up.

Tip 5: Kompostovat jde i ve městě

Pokud recyklujete, ale při vyhazování organických zbytků do směsného odpadu máte výčitky svědomí, využijte trend vermikompostování. Jde o proces, ve kterém hrají hlavní roli kalifornské žížaly. Zvířata vyhozený organický odpad zpracují, čímž vznikne takzvaný vermikompost. Ten lze použít jako hnojivo, třeba do svislé balkónové „zahrádky“ s bylinkami. Vermikompostér si vyrobíte jednoduše – stačí vám dobře větraná, ne příliš hluboká uzavíratelná nádoba, do které vložíte pár vrstev organického odpadu a žížaly. Následně už jen pravidelně přidáváte organický materiál.

O soutěži E.ON Energy Globe

Soutěž E.ON Energy Globe je nejvýznamnější české ocenění v oblasti ekologie. Jedná se o mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Za dobu své existence soutěž přilákala přes 1 500 projektů. Řada z nich přitom ovlivnila životy stovek tisíc obyvatel České republiky: do iniciativy Ukliďme Česko se zapojují stovky tisíc lidí, ekologické programy TEREZA zase každoročně pomáhají vzdělávat přes 90 000 dětí.

