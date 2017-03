Regionální potravina: bezplatné semináře pro zájemce o získání značky

Jak správně značit potraviny, které se ucházejí o značku Regionální potravina? To bude tématem bezplatných seminářů, které Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor značky pořádá pro výrobce od 1. března. Soutěž o značku kvality Regionální potravina, která každý rok probíhá v jednotlivých krajích ČR, se pomalu, ale jistě blíží. O její získání je vždy velký zájem. Pro provozovatele potravinářských podniků, kteří zvažují účast v soutěži, přijdou cenné informace k legislativě označování potravin včetně příkladů z praxe určitě vhod.

Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. V současné době je značkou oceněno 416 výrobků. Vítěz soutěže, která běží již 8. rokem, získává právo zdarma užívat značku na svém výrobku po dobu čtyř let.

Pro provozovatele potravinářských podniků připravil SZIF semináře, které budou probíhat od 1. března do 26. dubna ve 13 krajích ČR. Přednášejícími budou zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, dozorových orgánů Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy.

Na místě se zájemci dovědí více informací o legislativě označování potravin a příklady největších problémů z praxe, které se vyskytují při kontrole obalů výrobků. Nedílnou součástí budou i informace o Metodice pro udělování značky Regionální potravina a o možnosti přihlášení výrobků do soutěže o tuto značku. Zástupci dozorových institucí osvětlí také mechanismus kontroly a nebude chybět ani prostor pro diskusi. Cílem akce je vysvětlit problematiku značení potravin budoucím žadatelům, aby se vyvarovali zbytečných chyb, kvůli kterým by byl výrobek připraven o možnost soutěžit.

Semináře jsou rozvrženy po celé republice tak, aby pokryly zájem regionálních výrobců a byly každému z nich dosažitelné. Jak již bylo řečeno, jsou zcela bezplatné.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy