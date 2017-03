Stát chce miliardami zastavit vylidňování venkova

Ministerstvo zemědělství představilo plány společně s Asociací malých a středních podniků. Upozorňují, že se z malých obcí se nestěhují jen lidé, kteří mají vyšší vzdělání a míří za uplatněním do velkých měst, ale také mladé rodiny, kterým na venkově chybí základní služby.

Podle MF Dnes, která o plánech informuje ve svém pátečním vydání, chce stát v příštích letech do venkova investovat miliardy korun. Přesná částka ještě není vyčíslena. Ministr zemědělství Marian Jurečka chce předložit vládě třeba návrh, aby podnikatelé na venkově mohli čerpat podporu ze zdrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky. Mohli by tak získat investiční a provozní úvěry s odloženou splatností. Opatření podle Jurečky vyjde přibližně na 2 miliardy.

Drobní podnikatelé sídlící na venkově by navíc nemuseli platit prakticky žádné daně. Pokud budou mít obrat nižší jak 1 milion korun, měli by nárok na výdajový paušál ve výši 90 %.

Stát chce také bojovat za to, aby na venkově zůstaly malé prodejny. Už dnes obchody dotují některé kraje a obce. Ty jim poskytují třeba slevy na nájmu, či za ně platí část nákladů na energie potřebné k provozu prodejny. Program by se měl za 750 milionů z obecních, krajských a státních peněz rozšířit i do dalších vesnic.





V plánuje je také podpora zavádění vysokorychlostního internetu i do malých obcí. Tam se operátorům většinou nevyplatí budovat infrastrukturu. Ale to se chystá formou dotace změnit Evropská unie , která chce na rychlejší internet na venkově vynaložit 14 miliard korun.

"Lidé žijící v obcích vzdálených od velkých měst a obcí s rozšířenou působností mají objektivně vyšší náklady na život. Pokud tam není obchod, škola, musí jezdit daleko do města na nákupy nebo k lékaři. Často jde také o podhorské oblasti, tedy regiony s nižší průměrnou teplotou, takže za sezónu více protopí. A na rovinu, často tam mají i nižší příjmy," vysvětloval v rozhovoru pro MF Dnes ministr zemědělství Marian Jurečka, proč chce dotovat venkov.

