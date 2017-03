Placené plomby: zubaři tvrdí, že za kazy si může každý sám

Komora požaduje, aby pacienti hradili všechny druhy výplní, i amalgámové. "Ačkoliv to pacienti neradi slyší, člověk je plně zodpovědný za stav svých zubů. Na zdravém zubu se kaz neudělá," dodal prezident Chrz.

Jenže do úhrad pojišťoven mají co mluvit také politici. A ti nejsou v takové shodě jako komora stomatologů. "Rozhodně je důležité, aby byla zachována alespoň jedna varianta bezplatného ošetření zubního kazu. Nevím, proč by zrovna zubaři měli mít oproti ostatním lékařům nějaká jiná pravidla,“ řekl deníku v narážce na obecné pravidlo českého zdravotnictví o dostupnosti bezplatné lékařské péče poslanec a lékař Jiří Štětina (Úsvit). Proti se postavili i poslanci za ČSSD a KSČM, které MF Dnes oslovila.

Oponují i někteří lékaři s tím, že řada lidí má zkrátka zubní sklovinu citlivější. Upozorňují rovněž, že vyšší kazivost mohou mít především někteří diabetici, nebo těhotné ženy.

Pokud navíc politici zpoplatnění všech plomb zamítnou, budou muset na zubní péči najít několik miliard korun navíc. Zubaři udělají zhruba 6,5 milionu amalgámových plomb ročně, pojišťovny za ně zaplatí přes 1,5 miliardy korun. Pokud by se standardem staly dražší výplně, musely by pojišťovny zaplatit podle zubařů nejméně dvakrát tolik.

Už dnes přitom zubaři na obyčejných amalgámových plombách tratí; od pojišťoven za ni dostanou jen zhruba polovinu skutečných nákladů, upozornila MF Dnes na jeden z hlavních důvodů postoje komory.

