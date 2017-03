Liberec má první veřejnou rychlodobíjecí stanici pro elektromobily

První liberecká veřejná rychlodobíjecí stanice pro elektromobily dnes začala sloužit obyvatelům a návštěvníkům krajské metropole pod Ještědem. Společně s jednou tzv. stanicí normálního dobíjení je k dispozici na označeném místě v areálu parkoviště Obchodního centra Nisa. Rychlodobíjecí stanice zvládne nabít 80 % kapacity baterie za 20-30 minut. Stanice je vybavena DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS, které umožňují proces nabíjení s výkonem až do 50 kW. Nabíjení elektromobilu v druhé – klasické – dobíjecí stanici je náročnější na čas. Ten ale řidiči mohou vyplnit nákupy a zábavou v obchodním centru Nisa. Projekt Elektromobilita ČEZ momentálně provozuje po celé ČR 70 veřejných dobíjecích stanic (z toho 25 rychlodobíjecích) http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html.

V rámci celého severočeského regionu aktuálně funguje 14 veřejných dobíjecích stanic Elektromobility ČEZ, z toho 7 rychlodobíjecích. Na místních silnicích se elektromobily vyskytují poměrně často. Elektrický vůz Nissan LEAF v barvách Elektromobility ČEZ využívá například Krajský úřad Libereckého kraje.

„Potenciál elektromobilů rok od roku stoupá a dostatečná infrastruktura je pro jejich další rozvoj v současnosti prioritou. Zejména pro rychlý pohyb mezi městy je výstavba rychlodobíjecích stanic nezbytná. Pokračovat proto budeme průběžně výstavbou dalších stojanů tohoto typu po celé České republice,“ vysvětluje Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.

„Jsme velmi potěšeni, že právě naše centrum nabízí díky spolupráci s ČEZem jako první tuto rychlodobíjecí stanici elektromobilů v Liberci svým návštěvníkům. Věříme, že řidiči elektromobilů tuto službu ocení a zařadí se mezi naše spokojené zákazníky,“ říká Petr Brych, Centre manager OC Nisa.

V České republice je v současnosti registrováno více než tisíc elektromobilů, z nichž zhruba třicet patří do vozového parku projektu Elektromobilita ČEZ. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy i v České republice se stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí týkajících se prodeje a servisu elektromobilů.

Více o veřejných dobíjecích stanicích projektu Elektromobilita ČEZ:

http://www.elektromobilita.cz/cs/dobijeni-na-cestach.html

Víte, že …

za celý rok 2016 se v České republice registrovalo 271 nových elektromobilů ?

se v České republice registrovalo ? první dva měsíce roku 2017 přinesly 68 nových registrací elektromobilů ?

? nejprodávanějšími značkami v ČR jsou Volkswagen, Nissan, BMW a Tesla ?

v ČR jsou ? pokud bychom uvažovali v současnosti cca 1000 registrovaných elektromobilů a průměrný roční nájezd 15 tis. km, tak při průměrné spotřebě 15 kWh/100 km bude k jejich dobíjení třeba 2,25 mil. kWh ročně (tj. roční spotřeba cca 1000 domácností)?

energii pro nabití plné kapacity baterií jednoho elektromobilu dokázala loni Jaderná elektrárna Temelín vyrobit za desetinu vteřiny?

projekt Elektromobilita ČEZ je aktivní také ve veřejné dopravě, když podporuje provoz dvojice elektrobusů jezdících už více než rok mezi stanicí metra Budějovická a BB Centrem na Brumlovce? Za tuto dobu ujely více než 40 tisíc kilometrů a svezlo se s nimi přes 600 tisíc pasažérů.

Martin Schreier, mluvčí Skupiny ČEZ pro obnovitelné zdroje

