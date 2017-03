Budou mít chalupáři drahou vodu? Vodárny navrhují razantní změnu

Na vodohospodářskou infrastrukturu máme málo peněz, stěžují si vodárny. Hlavně na venkově se za vodné a stočné vybere mnohem méně, než kolik je potřeba na údržbu vodárenské infrastruktury.

SOVAK tak začal jednat s ministerstvy financí a zemědělství, aby se změnily příslušné zákony a účet za vodu mohly z větší části tvořit fixní náklady. Podle současné legislativy je to maximálně 15 % a mnohé vodárny paušály při výpočtu cen za vodné a stočné vůbec nepoužívají.

Podle vodárenského sdružení doplácejí obyvatelé měst na lidi na venkově. Zatímco u velkých odběrů vody by se fixní částka v konečném účtu ztratila, změnu by pocítili hlavně chataři a chalupáři, kteří mají malou spotřebu vody.



"Postihne to ty s malou spotřebou," potvrdil webu iDNES.cz František Barák, předseda SOVAK. Účet za vodu by se tak vypočítával podle fixní částky, která se odvíjí od průtoku vodoměru, a od pohyblivé složky podle odebraného množství pitné vody.

Jiří Herman ze společnosti ČEVAK, která distribuuje vodu na Plzeňsku a v jižních Čechách, upozorňuje, že náklady na provoz a obnovu vodárenské infrastruktury by si měly obce spočítat ještě před tím, než se vůbec do stavby pustí. "Měli by se občanů zeptat, jestli jsou vůbec ochotní tu cenu platit," řekl Herman webu Prumyslovaekologie.cz.

Podle Baráka by SOVAK byl rád, kdyby se mu stávající pravidla změnila alespoň tak, aby se limit pro fixní část účtu zvýšil z 15 % nejméně na 50 %.

