Firmy lákají nové zaměstnance na tučné bonusy

"Zaměstnancům hraje do karet nízká nezaměstnanost, díky které jsou firmy při boji o zaměstnance ochotné kromě vyššího platu nabídnout i další výhody. Například 13. plat a další peněžní bonusy, stravenky a pracovní telefon či auto, případně několik dní práce z domova týdně,“ uvádí výkonná ředitelka inzertního webu a novin Annonce Lenka Černá.

A dávno už neplatí, že tučné bonusy dostanou jen manažeři a vysokoškoláci. Firmy totiž nutně potřebují i dělníky a nekvalifikované pracanty. A tak třeba ústecká firma Conectart nabízí 5 týdnů dovolené i řadovým zaměstnancům.



"Pokud chtějí společnosti najít nové zaměstnance, stává se u technických profesí 13. plat pomalu samozřejmostí. Na pozici obsluhovače lisu, u níž vám stačí základní vzdělání, ho vedle dalších bonusů a prémií nabízí například firma Wicke CZ ze Slušovic na Zlínsku," vypočítává Černá.

Velké bonusy tradičně nabízejí automobilky - a to jak Škoda, tak koncern TPCA. Ve škodovce je to například náborový příspěvek tři tisíce, příspěvek na ubytování, vánoční bonus 5 tisíc nebo svozy do zaměstnání.



V kolínském TPCA zase zaměstnanci dostávají bonus podle toho, jak se firmě daří, nechybí pololetní prémie nebo finanční bonusy při pracovních i životních jubileích.



Další firmy, které nabízejí výrazné bonusy:



Nemocnice Nymburk: Nástupní bonus pro lékaře až ve výši 150 tisíc



Siemens: Nástupní bonus pro technologické pracovníky a vývojáře až 50 tisíc

Lidl: Zvýšení mezd o 30 procent

SCHOTT Flat Glass: Nástupní bonus 10 tisíc korun

Bohemia Direct: Nadprůměrná mzda v zákaznickém servisu, možnost flexibilních úvazků pro maminky, studenty, důchodce

Bosch: Nástupní bonus 15 tisíc



Bidfood ČR: nákup potravin za zvýhodněné ceny, další benefity podle délky pracovního poměru

Madeta - dělník výroby mléka: Náborový příspěvek 15 tisíc, měsíční a roční odměny, zvýhodněné mobilní tarify

Zdroj informací: Stránky firem, Annonce, agentura Manpower

