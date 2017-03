Evropská komise odmítla řešit různou kvalitu potravin

Několik vědeckých studií ukázalo, že řada firem prodává v Česku, Maďarsku, Polsku nebo na Slovensku potraviny s odlišným složením, než jaké mají naši západní sousedé. Přesvědčeni jsou o tom i zákazníci, kteří srovnávají výrobky v Česku a Německu.

Středoevropské země na bruselském summitu chtěly, aby Evropská unie přímo regulovala kvalitu a složení výrobků v jednotlivých členských zemích.

"Náš pohled je i skrze tu peněženku a ministr zemědělství a státní orgány mají dávat pozor na to, aby to, co kupujeme, mělo svoji kvalitu a pokud to kvalitu nemá, je to nezdravé, musí to z trhu ven," říká bývalý ministr zemědělství Petr Bendl z ODS.

"Já teď za Českou republiku dělám maximum pro to, aby se podařilo na celounijní platformě, mít tady stejné principy," řekl TV Nova ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Evropská komise měla připravené dva plány. Podle prvního by Evropská agentura na ochranu spotřebitelů mohla kontrolovat kvalitu potravin na celém evropském trhu a rozdíly ve složení výrobků by mohla zakázat. Podle druhého by si země Unie nejdřív vypracovaly analýzu a pokud skutečně zjistí problém, samy by se dohledu věnovaly.

"Mě vůbec nepřekvapuje reakce Evropské komise nebo Evropské unie obecně. Bylo jasné, že ta situace je mnohem složitější, jaké si to doma uděláme, takové to budeme mít. Je na nás a na ministerstvu zemědělství a ministrovi, aby hlídal kvalitu potravin," dodal Bendl.

"Chceme, aby se to podařilo buďto novou legislativou a nebo výkladem stávající legislativy, kdy se bavíme o tom, že chceme chránit spotřebitele, aby nebyl klamán," uvedl Jurečka.

Evropská komise s praktickými řešeními nespěchá, nechává si vypracovat pouze analýzu, aby zjistila, jak vážným problémem je kvalita potravin v jednotlivých zemích.



