Malý dětský pokoj: jak ho správně zařídit

Stěny

Do malých pokojů se nejvíce hodí světlé barvy, díky kterým může i nevelký prostor působit lehce a vzdušně. Vhodné jsou odstíny bílé, béžové a šedé, vedle ale nešlápnete ani s pastelovými odstíny růžové nebo modré. Pokud chcete pokoj opticky rozšířit, strop a podlahu zvolte ve tmavší barvě, než jsou stěny. Do pokoje s nízkým stropem naopak vyberte světlou podlahu i strop. Podobného efektu dosáhnete také pomocí ozdobných tapet se svislým vzorem, které prostor opticky zeštíhlí a prodlouží. Univerzálním doplňkem do malých prostor jsou také zrcadla. V pokoji starších dětí se nemusíte bát větších modelů nebo celých zrcadlových stěn, pro batolata a předškoláky však volte zrcadla nástěnná.

Nábytek

Kdo si hraje, nezlobí! To ví přece každé malé dítě. A rodiče by na to neměli zapomínat! Větší kusy nábytku by proto vždy měly stát u stěny tak, aby uprostřed pokoje zůstal dostatek místa na hraní a zábavu. Úložné prostory na oblečení a jiné nezbytnosti mohou mít formu otevřených systémů i uzavíratelných skříněk. Platí však, že pořádek se lépe udržuje ve více menších přihrádkách než v jedné velké. A kam uložit hračky? Praktické budou především nejrůznější koše, truhličky, a také uzavíratelné boxy s víky. „Pokud je pokojík opravdu malý, zvažte investici do modulového nábytku. Díky vyměnitelným částem se nábytek může přizpůsobovat potřebám dítěte a bude růst spolu s ním. Praktickým a především funkčním řešením je například vyvýšená postel s žebříkem, která v sobě skrývá objemné zásuvky nebo lůžko pro mladšího sourozence.“ říká Delia Fischer, zakladatelka Westwing.cz.





Místo pro učení

Nástup do školy s sebou nese spoustu změn, a to nejen pro děti a jejich rodiče. Proměnou byl měl projít i dětský pokoj, protože malý školák potřebuje místo na učení. I zde se vyplatí sáhnout po multifunkčních řešeních, obzvláště v případě menších místností. Pracovní stůl může být součástí postele a nebo mít formu rozkládací komody. Značnou úsporu místa přinese také nábytek na kolečkách, který lze jednoduše schovat pod okenní parapet nebo stůl. Praktický bude také stůl se zásuvkami, do kterých lze schovat školní sešity a jiné drobnosti. Na stole by neměl chybět organizér na psací potřeby, který dětem usnadní udržování pořádku. V neposlední řadě pamatujte také na pohodlnou židli a kvalitní osvětlení. Lampička připevněná k poličce a nebo na stěnu ušetří místo na stole a navíc lépe osvítí celou pracovní plochu.

Dekorace a příslušenství

Chcete, aby vaše dítko vyrůstalo v opravdu originálním prostředí, které podpoří jeho fantazii a touhu poznávat svět? V tomto případě nesmíte zapomenout na dekorace. Děti přece milují netradiční ozdoby! Pro dětský pokoj zvolte jeden průvodní motiv, např. vesmír, podmořský svět, pohádkový les, a jemu potom přizpůsobte styl všech doplňků. Nakupujte však s rozmyslem, protože malé pokoje se snadno přehltí. Příliš mnoho vzorů a barev děti rozptyluje a mohou mít potom problémy se soustředěním. Chcete pokojík zařídit shodně s nejnovějšími trendy? Pak vyzkoušejte omyvatelné magnetické barvy. S jejich použitím můžete stěnu pokoje jednoduše proměnit v uměleckou galerii. Děti tak mohou svá díla na stěnu připnout pomocí magnetek, a nebo, což je určitě mnohem lákavější, mohou fixami malovat přímo na stěnu! Další vychytávkou, kterou děti určitě ocení, jsou interiérové stany a týpí. Pro předškoláky mohou být tajemnou komnatou či skrýší a odrostlejším dětem poskytne soukromí pro čtení knížky nebo sledování filmu.

