Pozor na pokuty: na D1 začalo nové úsekové měření rychlosti

Instalace kamer nad most na d dálnicí dnes byla úspěšná. Instalována byla poslední ze čtyř kamer, takže by zahájení zkušebního provozu nemělo nic bránit.

Systém bude měřit úsek mezi Psáři a Souticemi. Jde o o část dálnice mezi mezi zhruba 47 a 56 kilometrem dálnice D1. Kvůli rekonstrukci dálnice je v tomto místě snížená rychlost na 80 km/h.

Pokud tudy projede řidič vyšší rychlostí, systém tento přestupek zaznamená a data včetně fotodokumentace odešle policii. Ta případ následně předá úředníkům příslušné obce - v tomto případě Vlašimi.

Stejný systém byl použit už v loňském roce u Ostrovačic na Brněnsku. A tam se rozhodně vyplatil. Uděleno bylo přes 145 tisíc pokut a i když se radnice Šlapanic a Rosic pořádně zapotily při rozesílání pokut, tak se jim to vyplatilo, protože do pokladny jim to přineslo desítky milionů korun. Dá se očekávat, že podobně jako loni na Brněnsku si teď polepší další místní obce.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy