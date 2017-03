Další chaos na dálnici D1: začne se kopat u Velkého Meziříčí

Modernizace D1 je v podstatě stavbou úplně nové dálnice za plného provozu. Řidiči budou mít v dopravních omezeních na D1 i letos k dispozici čtyři zúžené pruhy, tak aby stavbaři co nejméně komplikovali provoz na vytížené dopravní tepně.

Zúžení do jednoho pruhu jsou omezena na minimum, pouze v době, kdy je nutné umístit dopravní značení a provizorní svodidla. "Uvědomujeme si, že pro řidiče je to náročné, ale dálnice je více než 10 let po své životnosti a s modernizací nejde dále čekat," řekl ministr dopravy Dan Ťok.

"Pokud bychom ji odkládali, museli bychom dálnici uzavírat kvůli poškozené vozovce nebo stavu mostů. Řidiče prosím hlavně o to, aby jezdili po D1 ohleduplně a plynule. Dopravu totiž nejvíce komplikují dopravní nehody, nikoliv přímo samotné uzavírky," dodal.

"Pro bezpečnost všech řidičů na D1, ale i nejplynulejší průjezd modernizovanými úseky, je důležité jezdit v uzavírkách ohleduplně a dodržovat 80km rychlost. Loni se ukázalo, že úsekové měření plynulosti dopravy pomohlo a bylo díky němu méně nehod. Ve vybraných úsecích se proto postupně kamery objeví i letos," řekl Dan Ťok.

Modernizace úseku bude zahájena přípravnými pracemi, jako je pokládka vodorovného dopravního značení a instalace provizorních svodidel. Od pondělí 20. března bude zahájena samotná modernizace levého jízdního pásu (ve směru na Prahu). Celý úsek bude do konce letošního roku kompletně zmodernizován a uveden do provozu.

