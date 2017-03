Problém českých dálnic: řidiči se nevrací do pravého pruhu!

Česká Kobra 11, to jsou dálniční policisté z Rudné. V úterý se zaměřili na asi nejčastější chybu při jízdě po dálnici - řazení aut do pravých jízdních pruhů. Levý je totiž určený jen pro předjíždění nebo objíždění. Někteří řidiči se hájili tím, že to ví, jen na to zrovna zapomněli.

"Řidič má vždy povinnost zařadit se vpravo, pokud se nejedná o objíždění, předjíždění, nebo odbočování," informoval dopravní policista Vít Otčenášek. Řidiči přitom příliš ochotni jezdit v pravých jízdních pruzích nejsou, nejčastěji se bojí toho, že uvíznou mezi kamiony .

Největší omyl je podle policie ten, že v místě, kde jsou tři pruhy, jedou řidiči v tom prostředním. "Předpokládají, že ten pravý jízdní pruh je pro pomalá vozidla. Bohužel tak to není, přestože ho pomalá vozidla užívají, musí se tam zařazovat veškerá vozidla," doplnil Otčenášek.

V síti policejní kontroly uvízl i polský řidič, jemuž pravý pruh nepřipadal dostatečně vhodný. "Vypadalo to jako přípojný pruh," vysvětloval policistům.

Ještě pro pořádek: pokud jedete rychleji, než ostatní auta v pravém nebo prostředním pruhu, můžete se v tom levém držet. Jakmile ale máte možnost zařadit se vpravo, jste povinni to udělat.

Řidiči, kteří se doprava nevracejí, se hájí mimo jiné tím, že pravý pruh je často zničený od kamionů, a proto je nebezpečné se do něj vracet. Policisté však trvají na tom, že to před zákonem neobstojí a i na takových poničených úsecích je potřeba jet podle pravidel silničního provozu.

