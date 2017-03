Vloni přibylo nejvíce obyvatel v Praze, bytů je pro ně málo

Nejvyšší meziroční přírůstek obyvatel má podle dnešních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) Praha a okolí. Dlouhodobě se tedy potvrzuje, že nové byty jsou potřeba nejvíce právě zde. V loňském roce se podle společné analýzy Central Group, Trigema a Skanska Reality prodalo v Praze přibližně 6650 nových bytů a z toho více než 1200 z nich připadá na Central Group, který je tak největším rezidenčním stavitelem a investorem nové bytové výstavby v zemi.

Počet obyvatel Česka vzrostl meziročně o 25 tisíc. Podílela se na tom zejména migrace, protože se do Česka přistěhovalo o 20 tisíc lidí více, než se vystěhovalo. Zatímco v celém Česku se počet obyvatel ať již přirozenou cestou nebo stěhováním meziročně zvýšil jen nepatrně, v Praze byl tzv. přírůstek obyvatel více než 13 tisíc osob. Takto velký skokový nárůst nezaznamenali statistici ČSÚ v žádném jiném kraji ČR. Výrazný nárůst zaznamenal i Středočeský kraj, kde se počet obyvatel zvýšil o více než 12 tisíc. Nejvíce se na růstu podílely okresy Praha-východ a Praha-západ, tedy okresy v zázemí Prahy.

Naopak nejdramatičtější úbytek obyvatel byl v Moravskoslezském kraji, odkud se lidé hojně stěhovali. Celkem se v tomto kraji snížil počet obyvatel o téměř 3500 osob. Zajímavostí je, že celkem v ČR výrazně přibylo seniorů nad 65 let věku. Meziročně o 3 procenta. Děti ve věku 0–14 let zaznamenaly nárůst o 1 procento. Celkem se narodilo 112,7 tisíce dětí, což je nejvíce za posledních šest let.

Statistiky ČSÚ zaznamenávají pouze přirozený pohyb obyvatel (narození, úmrtí) a oficiální stěhování, tedy včetně změny trvalého bydliště. Statistiky nemohou počítat s migrací obyvatel, kteří se sice přistěhují do Česka či přestěhují v rámci Česka, ale nezmění své trvalé bydliště. Reálná čísla tak budou zejména u hlavního města ještě mnohem vyšší. Například Strategický plán Prahy počítá s tím, že se zde počet obyvatel do roku 2030 zvýší až o 160 tisíc. Logicky tedy bude potřeba výrazně rozšířit bytový fond a tedy i celkovou nabídku nových bytů v Praze.

Pokud se odhady ve Strategickém plánu Prahy vyplní a tempo povolovacích procesů nových staveb se výrazně nezrychlí, bytů bude velký nedostatek. Developeři a investoři jsou přitom schopni výstavbu nových bytů kapacitně realizovat. Podle analýzy Central Group jsou již dnes v Praze v různé fázi přípravy desetitisíce bytů. Jenže pouze třetina z nich se při aktuálním tempu povolovacího procesu dostane na trh v následujících pěti letech.

