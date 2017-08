Požáry v Chorvatsku děsí Čechy: "Snad nás nebudou evakuovat!"

Chorvatští hasiči bojují už třetím dnem s nezvladatelným ohněm na několika místech mezi Zadarem a Šibenikem, kam jezdí na dovolenou i Češi. Dopravní komplikace a evakuace v nich vzbuzují zlobu a strach, v zemi panuje chaos. Podle tamní vlády se jedná o nejhorší požáry za posledních 25 let.

Hasiči zápolí s plameny dnem i nocí. Nejhorší je situace nedaleko Zadaru u obce Pristega. Oheň tady už spálil několik domů. Práci hasičům komplikují i nevybuchlé miny z dob občanské války.

Obří požáry komplikují život nejen místním, ale i turistům. Někteří Češi kvůli nim dokonce v noci na úterý museli opustit své apartmány.

Ukázalo se, že právě oheň a následný přesun z hotelu do jiných míst je to, čeho se lidé na prázdninách u Jadranu tak bojí. "Jsme na dovolené v Chorvatsku a je to vidět až do Vodice ten kouř. Šíří se to dál, tak snad nás nebudou evakuovat," napsal redakci TN.cz čtenář Standa. A není jediný z českých turistů, kdo požár vnímá jako velký problém.