Češi si oblíbili Asii, dokazuje to 41% nárůst letenek do asijských destinací

V období květen až červenec 2017 zaznamenala Letuška.cz největší meziroční růst prodeje letenek do tradičních asijských destinací na trase Praha – a to o celých 41 %. Hned na druhém místě je hlavní město Bangkok, kam se prodalo o 38 % více letů. Kromě Thajska navštěvují Češi více i Čínu nebo Indii. Do Pekingu se letos v tomto období prodalo o 11 % více letenek a do Nového Dillí o 8 %.

Například průměrná cena letenky do Phuketu v období květen-červenec 2017 ve srovnání s loňským rokem klesla o téměř 1000 Kč na 15 436 Kč . Důvodů růstu prodeje je hned několik.vysvětluje Jan Marek, Marketing Manager ve společnosti Letuška.cz s tím, že:

dodává Jan Marek. Rostoucí počet rezervacípotvrdila sama společnost, která díky tomu nasadí větší širokotrupé letadlo. Linku do Prahy tak bude zajišťovat s novým zimním letovým řádem větší Airbus A330. Navazující spoje Qatar Airways skýtají více jak 150 atraktivních destinací po celém světě.

*Zdroj: Letuška.cz získala tyto údaje prostřednictvím placené služby Amadeus Travel Intelligence společnosti Amadeus. Ta využívá agregovaná data z mnoha různých zdrojů, ze kterých se s vysokou mírou přesnosti vypočítávají unikátní statistiky vytíženosti jednotlivých letů. Statistiky jsou založeny na komerčních pravidelných letech, nejsou do ní tedy zahrnuty soukromé lety a jiné speciální nepravidelné linky.

