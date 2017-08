Obří požár uskladněné slámy: na Prostějovsku bojují hasiči s ohněm už od středy

Už více než čtyřiadvacet hodin bojují hasiči s rozsáhlým požárem ve Štětovicích na Prostějovsku. Na soukromé farmě tam plameny pohltily stovky balíků uskladněné slámy. Škody se odhadují na miliony korun.

První jednotky hasičů začaly na štětovickou farmu přijíždět ve středu odpoledne. Od toho okamžiku se desítky hasičů nezastavily. Už druhým dnem bojují s hořícími balíky slámy, které jsou uvnitř haly.

"My postupně provádíme vyvážení a dohašování již v bezpečí, na prostranství. Je to velmi náročná práce, musíme to postupně rozebírat a dohašovat skrytá ohniska," popsal postup mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Hektolitry vody sem neustále z okolních obcí přiváží cisterny. Dým naštěstí neohrožuje ustájená hospodářská zvířata. Majitelé farmy přesto počítají obrovské škody - veškerá sláma uvnitř haly přijde vniveč. I ta, která neshoří, je prolitá vodou nebo načichlá od hustého dýmu. Ten ze statku stoupá už skoro třicet hodin.

Jen na slámě způsobil požár škodu za statisíce, minimálně na dva miliony se odhaduje škoda na zničené budově.

Kvůli ohni se ještě vyšetřovatelé nedostali na místo požáru. Přesto se s největší pravděpodobností už ví, proč začalo hořet - oheň nejspíš neúmyslně založil jeden z pracovníků farmy, který v hale napěchované slámou svařoval.