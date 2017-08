Prázdniny a jejich revoluční změny: budou v červnu, nebo klouzavé?

Na ministerstvo školství je vyvíjen stále větší tlak kvůli zavedení takzvaných klouzavých letních prázdnin například po vzoru Německa. Podle Asociace cestovních kanceláří by se rozložením prázdnin na jakési tři turnusy podle krajů mohly vyřešit problémy s návalem hostů v rekreačních střediscích. A s dalším revolučních návrhem přichází i jeden z uznávaných gymnazijních učitelů. Prodloužit letní sezonu ze dvou měsíců na čtyři - to byla hlavní myšlenka návrhu, se kterým už v dubnu přišla Asociace cestovních kanceláří. Ta svůj návrh později ještě doladila a prázdniny chce nyní rozdělit podle krajů alespoň na dvě části. Zatímco někde by dvouměsíční volno začínalo v půlce června, jinde od poloviny července. Kladem by například bylo, že nával hostů ve vytížených rekreačních střediscích by se rozložil a v exponovaných dnech by nebyly ani tolik zahlcené silnice. Podle Asociace cestovních kanceláří (ACK) se tento návrh mohl osvědčit už letos, v některých destinacích totiž nával o prázdninách nezvládali. Kladem by například bylo, že. Podle Asociace cestovních kanceláří (ACK) se tento návrh mohl osvědčit už letos, v některých destinacích totiž nával o prázdninách nezvládali. "Červen byl naprosto v pohodě a i hotelové kapacity v evropských destinacích byly normálně k mání, kdežto v červenci a v sprnu napjaté a téměř vyprodané," řekl mluvčí asociace Jan Papež.

Nejhorší situace podle něj letos byla ve Španělsku, které se po problémech v Turecku a dalších zemích stalo velmi vyhledávanou destinací. I oblíbené Řecko bylo letos rychle vyprodané. Návrh očima učitele S dalším možným řešením rozložení prázdnin přišel v rozhovoru pro Aktuálně.cz uznávaný gymnazijní profesor Milan Kůtek, podle kterého jsou letní prázdniny zbytečně dlouhé. "Lepší by bylo, aby první pololetí začalo v srpnu a končilo před Vánoci a druhé pololetí začalo v lednu a skončilo na konci května. Pak tady jsou další vlivy jako počasí - v červnu se paříte s dětmi ve třídě a všichni takzvaně melou z posledního. Místo toho by bylo lepší skončit už v květnu," řekl portálu.

Podle ACK je pravda, že by to mohlo být částečné řešení typicky prázdninových problémů, ne ale úplné. "Nevýhoda je, že by prázdniny zůstaly jednotné, tím pádem by se neodlehčilo některým službám, jako by se odlehčilo, kdyby se to rozdělilo," upozornil Papež.

Ministerstvo a školské odbory nesouhlasí

Proti zavedení klouzavých prázdnin se dlouhodobě staví jak ministerstvo školství, tak školské odbory. "Převládají argumenty proti, například nutnost změny školského zákona, ovlivnění organizace přijímacího řízení u středních škol, rozkolísání termínů pro přijímací řízení u vysokých škol a podobně,“ uvedla už dříve mluvčí resortu Jarmila Balážová.