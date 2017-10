Retrospektivní výstava Josefa Lady v Galerii Tančící dům

Galerie Tančící dům společně s rodinou Josefa Lady připravuje k 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí tohoto významného českého umělce výstavu s názvem Sedmičky Josefa Lady. Výstava přinese obsáhlý vhled do malířovy tvorby i osobního života. Ve čtyřech patrech Tančícího domu bude vystaveno na 400 děl, některá z nich poprvé od roku 1957. Expozice zobrazí nejznámější Ladovy obrazy, ilustrace, dětskou tvorbu, interaktivní exponáty i umělcovy osobní věci. Výstava Sedmičky Josefa Lady je největší přehlídkou Ladovy tvorby v Praze za posledních deset let, díla jsou zapůjčena z osmi muzeí, galerií a od soukromých sběratelů. Expozice bude k vidění v Galerii Tančící dům od 15. 11. 2017 do 1. 4. 2018.

„Výstava je symbolicky umístěna v Tančícím domě, který stojí v oblasti Podskalí, části Prahy mezi Jiráskovým náměstím a Výtoní, kde Josef Lada žil. Jsme rádi, že po delší době opět můžeme představit jeho dílo v celé šíři, zvláště v souvislosti s letošními výročími,“ vysvětluje Josef Lada, vnuk umělce. Výstava nabídne tvorbu Josefa Lady i náhled do jeho soukromého života. V prvním patře a druhém podzemním podlaží Tančícího domu budou k vidění Ladovy obrazy. První podzemní podlaží představí tvorbu pro děti včetně dětské ilustrace, promítání pohádek a řady interaktivních exponátů. V přízemí galerie budou vystaveny osobní věci Josefa Lady včetně jeho pracovny a rodokmenu. Expozice představí i méně známou tvorbu Josefa Lady, především z oblasti karikatury a ilustrace.

Kurátory výstavy jsou Lev Pavluch, Jana Sommerová, Jindřich Ulrich a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady.

Výstava Sedmičky Josefa Lady bude v Galerii Tančící dům otevřena od 15. 11. 2017 do 1. 4. 2018 každý den mezi 9:00 a 20:00.





15. 11. 2017 – 1. 4. 2018

Výstava Sedmičky Josefa Lady

Galerie Tančící dům

Jiráskovo náměstí 6, Praha 2

Kurátoři výstavy: Lev Pavluch, Jana Sommerová, Jindřich Ulrich, Josef Lada

