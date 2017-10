Olympiáda v ohrožení pro Gabrielu Koukalovou: záhadná nemoc a velké bolesti

Nejhezčí česká sportovkyně Gabriela Koukalová (27) neprožívá zrovna radostné chvíle. Už za 40 dní by jí měla začít sezona, ale trénovat podle jejích představ se jí bohužel nedaří. Mohou za to zdravotní problémy...

Biatlonová hvězda Gabriela Koukalová se potýká s vážnými zdravotními problémy, kvůli kterým se nemůže pořádně připravovat na letošní sezonu. Za vše mohou bolesti lýtek, které biatlonistku provází od začátku června. „Určitě to není na závodění ve Světovém poháru,“ cituje Blesk jejího šéftrenéra Ondřeje Rybáře.

Nejhorší na tom je, že lékaři nevědí, co bolesti lýtek u Gábiny způsobuje a stále tedy tápou. „Jakmile se zkusím dostat do maximální zátěže, nejsem vůbec schopna odvádět výkony, na jaké jsem zvyklá. Ta bolest mě natolik limituje, že to prostě nejde,“ uvedla samotná Koukalová pro MF Dnes.

Ani vyhlášený fyzioterapeut Pavel Kolář zatím nedokázal Gábině pomoci. Podle informací Blesku to vypadá, že se Gábina úvodního klání v Östersundu vůbec nezúčastní. A v ohrožení začíná být dokonce i zimní olympiáda! Držíme tedy Gábině palce, ať se brzy vyléčí!