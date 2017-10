ČSA a Travel Service jsou nejčastější letečtí přepravci

Čeští cestovatelé letos nasedli do letadel více než tří stovek leteckých společností. Suverénně nejvyšší podíl na počtu přepravených měly v prvních třech čtvrtinách letošního roku České aerolinie, které si i přes mírný pokles v počtu cestujících udržely 15 % ze všech cestujících Čechů. Druhý Travel Service měl ve srovnání s ČSA pouze poloviční podíl, na rozdíl o nich si však v počtu cestujících oproti předchozímu období polepšil o 4 %. Obě jmenované společnosti se přitom před několika dny spojily, když Travel Service koupil většinu akcií Českých aerolinií. „Bude zajímavé sledovat vývoj situace na trhu po spojení dvou nejsilnějších leteckých společností u nás,“ řekl Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz. První pětku leteckých přepravců podle počtu cestujících doplňují za oběma českými společnostmi ruský Aeroflot, německá Lufthansa a dubajské Emirates.

Česká republika Letecká společnost Podíl na celkovém počtu cestujících 1. ČSA 15 % 2. Travel Service 7,5 % 3. Aeroflot 5,5 % 4. Lufthansa 5 % 5. Emirates 4,4 %

V tabulce je srovnání pěti leteckých společností s největším počtem přepravených cestujících z České republiky a jejich aktuální podíl na celkovém počtu přepravených Čechů během období leden – září 2017.

Z první třicítky nejvíce rostly společnosti Condor Airlines a AirBaltic, které oproti předchozímu období přepravily více než dvojnásobné množství Čechů. K největšímu poklesu naopak došlo u německé společnosti Air Berlin, která se počtem letenek propadla o 41 %. „Air Berlin zaznamenala co do počtu cestujících výrazný pokles. Ten však nebyl vzhledem k problémům společnosti a blížícímu se insolvenčnímu řízení, do kterého se v srpnu přihlásila, nijak překvapivý,“ dodal Trejbal.

U Slováků vedou rakouské Austrian Airlines

Na Slovensku se situace výrazně lišila. Cestovatelský boom není u našich sousedů tak silný jako u nás, do konce září nasedlo do letadla 4,5krát méně Slováků než Čechů. Mezi leteckými společnostmi se jako první s přehledem drží Austrian Airlines. „Prvenství rakouských Austrian Airlines je logické, na Slovensku se mezi cílovými destinacemi tradičně drží na špici Vídeň, která pro Slováky slouží jako návratová destinace,“ vysvětlil Trejbal. Za rakouským přepravcem se na Slovensku umístily ČSA s 6,2% podílem přepravených Slováků, a dále Air Berlin, Emirates a Lufthansa. I přes udržení pozice třetí aerolinie si opět nejvíce pohoršil Air Berlin, se kterým letělo oproti předchozímu období o 53 % méně Slováků.

Slovensko Letecká společnost Podíl na celkovém počtu cestujících 1. Austrian Airlines 23,8 % 2. ČSA 6,2 % 3. Air Berlin 5,3 % 4. Emirates 5,1 % 5. Lufthansa 4,9 %

V tabulce je srovnání pěti leteckých společností s největším počtem přepravených cestujících ze Slovenska a jejich aktuální podíl na celkovém počtu přepravených Slováků během období leden – září 2017.

Češi navštívili téměř dva tisíce destinací, vrací se egyptská Hurghada

Při pohledu na cílové destinace, kterých si Češi do konce září vybrali už přes 1800, se na první příčce drží i letos francouzská metropole Paříž, následovaná Barcelonou, Bruselem, Amsterdamem a Moskvou. „Nejoblíbenější cíle se u Čechů dlouhodobě příliš nemění. Mezi destinacemi, které rostly ve sledovaném období nejvíce, však stojí za zmínku egyptská Hurghada, která si znovu získává důvěru českých turistů,“ doplnil Trejbal. Slováci létali nejčastěji do zmíněné Vídně. Za tou u nich letos následují další evropské metropole Brusel, Praha, Paříž a Düsseldorf.

Statistiky za období leden až září 2017 zpracoval prostřednictvím nástroje Amadeus Travel Intelligence* cestovatelský portál Letuška.cz provozovaný společností ASIANA.

*Zdroj: Letuška.cz získala tyto údaje prostřednictvím placené služby Amadeus Travel Intelligence společnosti Amadeus. Ta využívá agregovaná data z mnoha různých zdrojů, ze kterých se s vysokou mírou přesnosti vypočítávají unikátní statistiky vytíženosti jednotlivých letů. S tatistiky jsou založeny na komerčních pravidelných letech, nejsou do ní tedy zahrnuty soukromé lety a jiné speciální nepravidelné linky.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy