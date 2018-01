MHD v Praze čeká provoz jako o prázdninách, není dost řidičů

Pokud vám vánoční svátky zkomplikovaly cestování městskou hromadnou dopravou po Praze, obrňte se trpělivostí, protože se situace nezlepší ani na začátku měsíce. Dopravní podnikl kvůli nedostatku řidičů zavedl "poloprázdninový" provoz. V pražském metru navíc brzy začne plánovaná oprava ve stanici Muzeum.

Ti, kteří museli kvůli prázdninovému provozu městské hromadné dopravy měnit svou cestu, se ani po skončení svátků nemohou vrátit do normálního provozu. Dopravní podnik totiž vyhlásil "poloprázninový" provoz.

To znamená, že až do 12.1. 2018 budou spoje dál jezdit v omezeném režimu, který se bude velmi podobat prázdninovému provozu. Oproti běžným prázdninám budou v provozu školní linky, dopravní podnik se chystá posílit i studentské linky typu 107 či 147.

Omezení se také netýká v příměstské dopravě a na městských linkách, jejichž spoje jsou s provozem příměstských linek koordinovány.

"Zavedení těchto omezení nesouvisí s nutností uspořit finanční prostředky, ale vychází z dlouhodobě nepříznivé situace s dostupnými počty řidičů průřezově u všech dopravců i druhů PID. Přestože všichni dopravci zahájili v průběhu roku 2017 rozsáhlé nábory nových pracovníků, nízká nezaměstnanost způsobuje, že se na pracovním trhu noví řidiči hledají nesmírně složitě," uvedla mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy Aneta Řehková na sociálních sítích.

Podle ní pracovali stávající řidiči během svátků, kdy jezdí lidí nejvíce, na hranici možností. "V závěru roku mnohdy zcela vyčerpali maximální počty přesčasových hodin, a protože by jejich absence již měla vliv na možnosti vypravení některých spojů, téměř neměli možnost si vybrat jakékoli volno," doplnila Řehková.

Dopravní podnik chce tímto způsobem snížit požadavky na řidiče, případně jim nabídnout možnost vybrat si volno, k čemuž jen přibližně týden trvající svátky neposkytovaly dostatek prostoru.

Opatření se zavádí začátkem roku, protože obsazenost v ranní špičce klesá zhruba o 10 - 20 %, je to tak jediné období v roce, kdy je možné podobnou věc realizovat a předejít tak situaci, kdy by již kvůli zákonným limitům nemohli řidiči na konci roku nastoupit do práce