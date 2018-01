Vánoce a Silvestr tráví cestovatelé nejraději doma

„Ačkoliv jsou Češi nadšenými cestovateli, na Vánoce a Silvestra se rádi vracejí domů. V posledních dvou týdnech minulého roku si koupilo letenky do naší metropole téměř 10 tisíc osob. Praha tak za sebou v objemu prodejů s přehledem nechala destinace jako Dubaj, Bangkok, Paříž či Madrid,“ říká Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz.

Strávit závěr roku se svými blízkými ovšem nechtěli pouze Češi. Za Prahou byla nejfrekventovanější cílovou destinací Hanoj a vysoko se umístily také Moskva a Kyjev, kam mířila velká část Vietnamců, Rusů a Ukrajinců žijících na našem území.

Pokud se přece jen rozhodli někteří cestovatelé opustit na svátky rodinný krb, volili nejčastěji slunce a písečné pláže. Do Bangkoku vycestovalo téměř 2 200 osob, do exotické Dubaje přes 2 500. Poslední jmenovaná destinace si potom připsala také prvenství v počtu prodaných letenek do byznys třídy. Zatímco průměrná cena letenky do této arabské metropole činila 11 540 Kč, v případě byznys třídy dosáhl průměr na 79 505 Kč.

Nejčastější vánoční destinace Česká republika Rakousko Slovensko 1. Praha Vídeň Vídeň 2. Hanoj Bangkok Bangkok 3. Dubaj Istanbul Soul 4. Moskva Dubaj Praha 5. Bangkok Frankfurt n. M. Dubaj 6. Paříž Phuket Košice 7. Kyjev Mnichov Ko Samui 8. Madrid Paříž Sydney 9. Amsterdam Düsseldorf Budapešť 10. Varšava Amsterdam Phuket

Nejvyhledávanějším prosincovým destinacím potom odpovídá i žebříček nejsilnějších leteckých společností. V posledních dvou týdnech roku 2017 cestovalo nejvíce českých pasažérů s českými ČSA, ruským Aeroflotem a dubajskými Emirates.

Zajímavé je také srovnání s našimi sousedy. „Rakušané běžně nakupují nejvíce letenek do Německa, na Vánoce se ale nejvíce vraceli domů do Vídně, případně volili exotické destinace. Teprve po nich následoval v druhé polovině prosince Frankfurt nad Mohanem. U Slováků potom nejčastější cíle tvořila ještě pestřejší směs návratových destinací a exotiky,“ doplňuje Josef Trejbal.

*Zdroj: Statistiky byly vypočteny na základě informací získaných nástrojem Amadeus Travel Intelligence společnosti Amadeus, která má přibližně 50% podíl na českém trhu. Ta využívá agregovaná data z mnoha různých zdrojů, ze kterých se s vysokou mírou přesnosti vypočítávají unikátní statistiky vytíženosti jednotlivých letů. Statistiky jsou založeny na komerčních pravidelných letech, nejsou do ní tedy zahrnuty soukromé lety a jiné speciální nepravidelné linky.

O společnosti ASIANA a portálu Letuška.cz

Cestovní agentura ASIANA byla založena v roce 1993. Její portál Letuška.cz byl spuštěn v roce 2001 jako první online prodejce letenek v České republice a střední a východní Evropě. Letuška.cz byla první start-up ve svém oboru v ČR a naučila Čechy nakupovat letenky přes internet. Letuška.cz svým zákazníkům nabízí veškeré možné služby spojené s cestováním po celém světě.

