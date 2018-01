Lidé v práci hledají vlastní uplatnění, nabídnout peníze nestačí

Podobně jsou na tom nyní i předplatitelé některého z českých deníků či týdeníků. Kvůli nedostatku doručovatelů rozváží noviny do domácností mnohde sami novináři z lokálních redakcí.

To jsou jen dva nejviditelnější příklady z posledních dnů. Se stejnými problémy se však potýkají tisíce firem v Česku. Sehnat vhodného zaměstnance je velmi obtížné. Volní se na trhu prakticky nevyskytují a tak jediným způsobem je přetáhnout je od konkurence. Před firmami tak vyvstává nový úkol. Nejen získat nové zaměstnance, ale udržet ty stávající.

Mnoho firem na to jde starým způsobem – tedy zvýšením platu. Že je tato praxe nejrozšířenější, dokazují pravidelné statistiky dokládající růst průměrné mzdy. Ta na konci 3. čtvrtletí loňského roku přesáhla hranici 29 tisíc korun. To může motivovat nejméně ohodnocené zaměstnance, ale u specializovaných pozic s vyššími platy to k úspěchu příliš nevede.

„Špičkoví zaměstnanci nehledí jen na peníze, ale zajímají se o vlastní růst a smysl budoucí práce. Firma, která chce takové lidi získat, jim musí nabídnout vysokou možnost seberealizace a uplatnění jejich nápadů. Právě míra zapojení do rozhodovacích procesů firmy je tím, co může výrazně ovlivnit rozhodnutí kandidáta spojit svou profesní budoucnost s danou firmou,“ říká personální ředitel Ekospolu Jan Zipser a dodává, že důležité je i pracovní prostředí a vztahy mezi lidmi ve firmě.

Společnosti, které patří mezi zájemci o práci k nejžádanějším, si tohle velmi dobře uvědomují a při výběru zaměstnanců to akcentují. Díky tomu i v této složité době nemají o zájemce nouzi. „Díky našemu přístupu k zaměstnancům, kterým dáváme velký prostor pro uplatnění vlastních nápadů, se nám týdně hlásí průměrně 150 uchazečů. Výběr nejvhodnějšího zaměstnance proto máme výrazně ulehčen,“ podotýká Zipser z Ekospolu.

