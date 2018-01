Nejvyhledávanější památky na světě, uspěla i Praha

Historické centrum Prahy je jednou z nejvyhledávanějších památek, o které se čtenáři chtějí dočíst v internetové encyklopedii Wikipedie. České hlavní město se z památek zapsaných mezi světové dědictví UNESCO v roce 2015 umístila na 12. místě, uvedl evropský statistický úřad Eurostat.

Nejvíce lidé v encyklopedii vyhledávali Nábřeží Seiny v Paříži. U řeky protékající francouzskou metropolí najdeme i pamětihodnosti jako Eiffelovu věž, Louve nebo katedrálu Notre-Dame. Oba břehy spojují historické mosty. V seznamu UNESCO je od roku 1991. Stránka má na wikipedii téměř 7 milionů zobrazení. Na druhém místě skončilo historické centrum Říma se slavnými památkami jako Koloseum, Pantheon nebo Forum Romanum. V italské verzi wikipedie je to vůbec nejvyhledávanější památka. Z mimoevropských lokalit nejvíce bodovalo historické centrum tureckého Istanbulu, kde mohou návštěvníci obdivovat třeba Konstantinův sloup, Palác Topkapi nebo chrám Hagia Sofia. Historické centrum Prahy skončilo na 12. místě. Stránka zaznamenala přes 3 miliony zobrazení. Dostala se třeba před archeologické naleziště v Tróji, Stonehenge, Kreml a Rudé náměstí, Benátky nebo Machu Picchu. Naopak před Prahou skončili třeba koncentrační tábor v Osvětimi, Socha svobody, Velká čínská zeď, centrum Vídně, Budapešť nebo Vatikán. Eurostat a UNESCO sledovali stránky věnované všem 1031 památkám UNESCO v 31 různých jazykových verzích Wikipedie. "Kdykoliv lidé používají počítač, nevědomky za sebou zanechávají digitální stopy, ty se stávají stále více relevantním zdrojem informací pro statistiky," napsal Eurostat.

Pro lidi v Evropě je otevřená internetová encyklopedie, která funguje už ve 246 jazycích, důležitým zdrojem informací. Podle průzkumu provedeného v roce 2015 téměř polovina (45 %) lidí ve věku od 16 do 74 Wikipedii používá jako zdroj informací. Mezi lidmi ve věku od 16 do 24 let je to dokonce 66 %.