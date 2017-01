Prodej nových bytů 2016: developeři v Praze prodali 6737 nových bytů

„Loňský rok byl ve znamení rekordně nízkých úrokových sazeb, které každým měsícem hledaly nové dno. Zájemců o nové bydlení proto bylo loni mnohem více, než v minulých letech. Developeři dokonce museli u jednotlivých bytů vytvářet pořadníky s více vážnými zájemci. Byty šly tak rychle na odbyt, že developeři přidávali do prodeje projekty téměř vyprodané či zarezervované díky zájmu v předprodejích. Kvůli novému zákonu o spotřebitelských úvěrech, který zpřísňuje poskytování hypoték, i omezujícímu doporučení ČNB přestat poskytovat některé typy hypoték však tento prodejní boom na přelomu loňského a letošního roku skončil,“ poznamenal Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva dlouhodobého lídra developerské výstavby v ČR EKOSPOLU.

Právě legislativní změny platné od prosince vedly k tomu, že prodeje nových bytů v posledním čtvrtletí opět rostly, mezikvartálně o 15,8 procenta. „Lidé chtěli na poslední chvíli využít příznivějších podmínek pro financování vlastních nemovitostí. Proto po letním útlumu prodeje v předvánočním období opět rostly. Dotáhnout celý rok k rekordním hodnotám roku 2015 však ani prodejní horečka posledních měsíců nedokázala,“ podotkl Korec.

Bytů v nabídkách developerů je nejméně za poslední dekádu a počet stále klesá

Důvod je jasný: obrovský nedostatek nových bytů. Ceníky pražských developerů v posledním roce výrazně prořídly, za posledních 12 měsíců se jejich nabídka ztenčila o ohromných 2454 bytů. Na konci roku zůstávalo v cenících developerů jen 3346 dostupných bytů, což je nejméně za celou dobu monitoringu pražského developerského trhu, jehož výsledky EKOSPOL zveřejňuje už deset let. Od října do prosince přitom developeři do nabídky zařadili jen zhruba tisícovku nových bytů, zatímco klientům jich prodali 1675.

,“ odhaduje Korec.

Metodiku EKOSPOLU dlouhodobě používá i IPR

EKOSPOL, který je dlouhodobým lídrem bytové výstavby v České republice, monitoruje trh s novými byty v Praze takřka deset let. Od počátku bez jakékoliv změny používá metodiku, která nejvěrněji zachycuje skutečné dění na trhu s novými byty v hlavním městě a aktuální poptávku klientů. Správnost této metodiky potvrzuje fakt, že ji dlouhodobě využívá také Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Využil ji i ve své aktuální analýze developerských projektů 2016 ( http://bit.ly/2eup68W ). Z ní mimo jiné vyplývá, že pražský developerský trh zůstává velmi vyrovnaný. Rozdíl mezi prvním a druhým místem je pouhý jeden procentní bod (viz strana 8 analýzy IPR).

