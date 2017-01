První pražská školka s medailí: ocenění za zdravé stravování

Mateřská škola Semínko získala na konferenci Skutečně zdravá škola bronzovou medaili, a to jako vůbec první pražská mateřská školka. Ocenění bylo uděleno za splnění potřebných kritérií v oblastech angažovanosti a kultury stravování, kvality jídla a místa jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a místní společenství a spolupráce. Nyní se Mateřská škola Semínko snaží v programu Skutečně zdravá škola získat stříbrnou medaili.

Mateřská škola Semínko plní bronzová kritéria programu Skutečně zdravá škola a díky tomu obdržela medaili. Jedná se o splnění požadavků na výrobu pokrmů, které musí být minimálně ze 75 % tvořeny z čerstvých a nezpracovaných surovin, dětem musí být podávané pouze neslazené nápoje nebo také o soustavné vzdělávání dětí i jejich rodičů o původu potravin a vaření. „Zástupci Skutečně zdravé školy nás již v minulosti několikrát aktivně oslovili, abychom se do projektu přihlásili. Nakonec jsme se rozhodli certifikací projít loni na podzim. Z medaile máme radost, je důkazem toho, že pro děti vaříme zdravě a kvalitně,“ říká Bc. Iveta Garciová, vedoucí školní jídelny a zástupkyně ředitelky v provozní oblasti Mateřské školy Semínko.

Kousek od stříbrné medaile

K získání stříbrné medaile chybí nyní Mateřské škole Semínko splnit 2 z dalších 12 kritérií. MŠ Semínko by se tak stalo vůbec první školou z celého programu, která by stříbrnou medaili získala a stala by se tak pomyslnou „vzorovou školou“ a „příkladem dobré praxe“.

Školská rada, či vedení mateřské školy musí odsouhlasit Plán podpory zdravého stravování a stanovit kroky a harmonogram k jeho naplnění. Dále musí mateřská škola prokázat, že minimálně 50 % nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji. „Na plnění těchto kritérií Semínko usilovně pracuje. Pokud vše půjde podle plánu, stříbrná kritéria bychom chtěli splnit v únoru 2017, “ informuje o současném stavu Bc. Iveta Garciová, vedoucí školní jídelny a zástupkyně ředitelky v provozní oblasti Mateřské školy Semínko.

Ocenění plánuje Semínko využít zejména ke zviditelnění své školní jídelny a zásad zdravého stravování. Současně chce být vzorem a inspirací ostatním školním jídelnám. „ Dodržování stanovených kritérii není jednoduché, vyžaduje to obrovské nadšení, invenci a odpovědný přístup zaměstnanců školky. O to víc jsme rádi, že nebylo třeba v rámci splnění bronzových kritérií cokoliv ve stravování našich dětí měnit, “ sděluje Garciová.

Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si jej vychutnat a naučily se, jak vzniká. Program funguje pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy a pokusit se o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií Skutečně zdravé školy. Momentálně je zapojených 238 škol z celé České republiky a 20 z nich již splnilo bronzová kritéria. Jednou z těchto škol je také Mateřská škola Semínko.