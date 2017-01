Praha vyplatí téměř milion za zranění na namrzlém chodníku

Celý případ odškodnění se táhne od roku 2006, kdy muž přesně 20. ledna upadl na zledovatělém chodníku a vážně si zranil nohu. Stalo se tak v Pražské ulici v Hlubočepích na chodníku, který nebyl technickými službami udržovaný.

Paradoxně právě tím se magistrát, který má jako majitel chodníku povinnost udržovat ho, hájil. A Městský soud v Praze se k takové argumentaci přiklonil. Podle něj měl muž situaci na neudržovaném chodníku předvídat.

Spor pak putoval k Nejvyššímu soudu, který se zraněného také nezastal a souhlasil s předchozím rozsudkem. Jenže muž se obrátil až na Ústavní soud. A ten mu loni v dubnu dal zapravdu. Konstatoval, že muž se choval správně a zodpovědně, protože šel opatrně, měl zimní obuv a šel po nejvhodnější trase.

Argument magistrátu i obou předchozích soudů, tedy že muž, který bydlí nedaleko, měl počítat s tím, že chodník je neudržovaný a může na něm upadnout, Ústavní soud rozcupoval. Podle něj naopak magistrát a technická správa komunikací zanedbaly údržbu chodníku. Ústavní soud přímo podotkl, že jinak by města mohla přestat udržovat ulice a chodníky úplně a odvolávala by se na to, že situace na nich je předvídatelná a může vést k úrazu. To je ale odpovědnosti nezbavuje.

Ústavní soud se muže zastal loni v dubnu. Dnes pak magistrát přistoupil na smír. "Mohu potvrdit, že Městský soud v Praze dnes schválil smír mezi žalobcem a žalovaným městem Praha. Žalovaná strana se zavázala vyplatit 753 tisíc korun jako odškodné, plus náklady řízení.Celkem to vychází asi na 970 tisíc korun," uvedla pro TN.cz mluvčí soudu Markéta Puci.

